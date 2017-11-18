MHP Bursa Teşkilatları İznik’te kampa girdi

MHP Bursa Teşkilatları Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı, İznik DSİ Tesisleri’nde MHP Bursa İl Başkanı Tevfik Topçu’nun açılış konulmasıyla başladı.

Toplantıda Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Serhan Koyuncu, teşkilatlara algı yönetimi, siyaset, medya iletişim konularında bilgi verdi. Koyuncu, ’özellikle sosyal medyada kontrollü olunması gerek’ diyerek, "Kontrolsüz iletişim iletişim değildir. İletişimde önce kaynak ve hedef kitle önemlidir. Gönderici mesajının etkili olmasını istiyorsa, alıcıyı yani hedef kitleyi iyi tanımalı. Kitlenin eğitim, sosyo ekonomisi ve demografisini iyi bilmeli" dedi.

17 Kasım Cuma günü başlayan toplantı pazar günü sona erecek. Toplantıya MHP Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Kenan Tanrıkulu, Sadir Durmaz ve Genel Sekreter İsmet Büyükataman da katıldı. Katılımcılar, Bursa MHP teşkilatlarına, Türkiye’nin ve Bursa’nın ekonomik gerçekleri, yerel yönetim anlayışı ile MHP Türkiye ve Bursa hedeflerini anlattılar.

MHP Bursa İl Başkanı Tevfik Topçu, "Bursa teşkilatları olarak kongrelerimizi tamamladık. Bu anlamda Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlere dair çalışmalarımıza başlamış durumdayız. Bunun ilk ayağı olarak bütün teşkilatlarımızı, il, ilçe ve kadın kolları başkanlarımızı bir araya getirerek, 3 günlük bir eğitim kampı düzenledik. Burada yerel yönetim anlayışımızı ve yol haritamızın çalışmalarına başladık. MHP Bursa teşkilatları olarak inşallah Mart 2019 yerel seçimlerinde Bursa’dan en yüksek katkıyı verecek ve bütün belediyelerdeki iddiamızı tekrar ifade ediyoruz. Bütün belediyelerde kazanacak şekilde ve Bursalı hemşehrilerimize en iyi hizmeti verecek şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Genel Başkan Yardımcıları Tanrıkulu, Durmaz ve Genel Sekreter Büyükataman da kamptaki konuşmaları öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladılar.

"Uyduruktan yapılan bir açıklama tatmin edici değil"

Ahmet Kenan Tanrıkulu, öncelikli olarak gündemdeki NATO skandalına değindi. "Bir kere Türkiye uzun süredir NATO’nun hem siyasi kanadı, hem de askeri kanadında yer almış olan ve NATO’ya eldeki tüm ekonomik imkanlarıyla katkı sunan bir ülkedir. Norveç’teki plan tatbikatının kabul edilebilir olması Türkiye tarafından asla mümkün değildir. Öte yandan yapılan ilk soruşturmalarda plan tatbikatında istenmeyen menfur olayla ilgili olarak, irade koyan iki tane askeri görevlinin görevine son verildiği belirtiliyor. Bizim milli değerlerimize, hep birlikte sahip çıkmamız gereken unsurlara açıkçası bir hakaret olarak görülmektedir. Bu yeterli midir. Biz MHP olarak takibi uzun dönem de değerlendirmeler ile bu fikrimizi belirtiriz. İleride ne tür tavır alınacak ona bakarız ama, şu an gelen bilgiler çerçevesinde kabul edilebilecek bir olay değil. Uyduruktan yapılan açıklamalar ve iki arterin görevden alınması yeterli ve tatmin edici değil. Öte yandan Ekonomi Bakanı coşan bir ekonomiden bahsediyor ama, birazdan içeride de anlatacağımız gibi Türkiye ekonomisiyle ilgili gerçekleri, özellikle Bursa ekonomisini ve ticari hayatının nereden nereye geldiğini rakamlarıyla görme fırsatı bulacaksınız" dedi.

"Barajın esas sahibi 12 Eylül rejimidir"

"AK Parti’nin teşkilatlardaki görevden almalar seçimleri nasıl etkiler. MHP’nin bu yöndeki çizgisi ne olur" sorusuna Sadir Durmaz, "Bir başka siyasi partinin önümüzdeki seçimlere hazırlık mahiyetinde yapmış olduğu kendi iç değerlendirmelerin sonucunda bir takım görevden almalar ya da kadronun metal yorgunluğu dedikleri değişiklikler, doğrusu bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Biz başka bir siyasi partinin iç işlerine karışmama konusunda Sayın Genel Başkanımızın koyduğu bir prensip var. Başkalarının da bizim işimize karışmalarını çok doğru bulmuyoruz. Biz MHP olarak, cumhuriyet tarihinde belki de bir ilk diyebileceğimiz bir şekilde 2014 seçimlerine hazırlanırken, ortaya yerel yönetimler vizyon belgesi koymuştuk. Yani bir başka siyasi partide olmadığına inandığımız bir hazırlıktı. Adına üretken belediyecilik dediğimiz birlikte yönetim ilkesine dayanan yerel yönetim vizyon belgesi hazırladık. Ve öyle girdiğimiz bir seçimdi. Bugün de şimdiden 2019’da yapılacak yerel seçimlere hazırlığımızın startını vermiş ve başlatmış olarak giriyoruz. Şunu da söylemeliyim yerel yönetimlere en hazır parti yine MHP’dir" yanıtını verdi.

AK Parti ile ittifak konusu ve barajın yüzde 10’un altına çekilmesini de değerlendiren Durmaz, "Barajın esas konma sebebi, 12 eylül rejimi tarafından o zaman MÇP ve MSP’nin meclis dışında kalmasına yönelikti. Ve biz bu barajları yara yara yıka yıka Allah’a şükürler olsun bugünlere geldik. Bugün de MHP’nin bir takım çevrelerin her seferinde dile getirdikleri gibi kurgulanmış bir şekilde MHP’nin baraj sorunu olduğunu ifade ediyorlar. Biz hangi seçime girdiysek öncesinde bazı çevreler kasıtlı olarak MHP’yi barajın altında bırakma hevesiyle bu konuyu gündeme taşıyorlardı. Bunu bir algı operasyonu yapıyorlardı. Biz onların hepsini yıka yıka geldik. Bugün de MHP’nin çok şükür Cenab’ı Allah’a asla baraj kaygısı, korkusu yoktur. Türkiye’de anayasa değişikliği söz konusu olmuştur. Anayasa değişikliğine bağlı olarak uyum yasaları Türkiye’nin gündemine gelecek meclisimiz yoğun bir mesai içerisine girecek. Burada gündeme gelebilecek muhtemel konulardan bir tanesinin bu olması sebebiyle Genel Başkanımız bu konuyu dile getirmiştir. Yani yürütme de istikrar, yürütmenin barajı yüzde 50’ye çıkmışken, yürütmede bir istikrarın emin edileceği kesindir. Temsilde adaleti de sağlamak gerekir. Bu münasebetle de barajın tartışılması gerekiyor. Kaldı ki bizim dışımızdaki bütün partiler, barajın düşürülmesinde neredeyse bir ittifak halindeler. Bir mutabakatları var. Kaldı ki 12 denilecek. 15’e çıkacak onu da bilmiyoruz yani" dedi.

"ARGE mutfağımızda çok ciddi hazırlıklarımız var"



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Son olarak Genel Sekreter Büyükataman da, "MHP olarak Sayın Genel Başkanımızın da zaman zaman dikkatlerimize sunmuş şekli ile önümüzde üç önemli siyasi olay var. 1’incisi nasip olursa 18 Mart 2018 tarihinde 12. büyük kurultayımız. Bununla ilgili kongrelerimiz büyük ölçüde tamamlandı. Bu ay sonunda da kalan 3-4 ilimizin kongresi yapılacak. Büyük kurultayla ilgili çok ciddi hazırlık içerisindeyiz. Bunu MHP’ye yakışan yaraşan şekilde yerine getireceğiz. 2’ncisi Mart 2019’da yapılacak olan mahalli seçimleri, 3’üncü önemli siyasi olay da Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle eş zamanlı olarak olan 2019 milletvekili seçimleri. Bu üç konuyla ilgili ciddi çalışma içerisindeyiz. Bu kapsamda özellikle Bursa’da yerel yönetimlere çok ciddi bir hazırlık yapıyoruz. MHP teşkilatları olarak, geçmiş dönemde de yerel yönetimlerde bir iddia ortaya koyan bir vizyon projeyle kamuoyunun önüne çıkan tek siyasi parti biz olduk. Hatırlanacaktır 2009 yılı mahalli idareler seçiminde 2023 yerel metropol Bursa vizyon proje ile Bursa kamuoyuna takdim gayret içerisinde olduk. Hazırlık ve iddiamızı gündeme taşıdık. Belki o gün yeterince bu konudaki hazırlığımız ve iddiamızı Bursalı hemşehrilerimizle paylaşmamış olmaktan umut ettiğimiz netice hasıl olmadı ama, memnuniyette şunu gördük ki, teşkilat yönetim kademelerinin bugün çok büyük emekle oraya koymuş oldukları vizyon proje, daha sonra yerel yönetimlerin yol haritası oldu. MHP dünkü tecrübelerini de hesaba katarak, önümüzdeki yerel seçimlerde Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa’da da ARGE mutfağında çok ciddi hazırlıkları başlattı. Eminim, umut ediyorum ki bu defa Bursalı hemşehrilerimizin gerçekten dikkate alıp değerlendireceği ve hakkı sahibine teslime inşallah mümkün olabilecek bir iradeyi de ortaya koyabilecek vesile olacak" dedi.