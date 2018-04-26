POLİTİKA:
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26 Nisan 2018 Perşembe 16:02

MHP Eskişehir İl Başkanı Bıyık, istifasını açıkladı

MHP Eskişehir İl Başkanı Kadir Bıyık genel seçimlerde aday adayı olacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

MHP Eskişehir İl Başkanı Bıyık, istifasını açıkladı
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MHP Eskişehir İl Başkanı Kadir Bıyık genel seçimlerde aday adayı olacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

Bıyık, açıklamasında , "MHP Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyin öncülüğünde ülkemiz bir erken seçim dönemine girmiş bulunmaktadır. Sayın Genel Başkanımızın takdir ve müsaadeleri ile milletvekilliği aday adaylığı için bugün itibariyle benim için en büyük şeref olan MHP Eskişehir İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Allah bu yola çıkan bütün ülküdaşlarımızın yardımcısı olsun"dedi.
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