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11 Ekim 2018 Perşembe 17:04

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter: "Uzman çavuşlarımıza kadro verilmesini istiyoruz"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Vatanları için canını ve kanını ortaya koyan kahramanlardır. Bu kahramanlara iş güvencesi olsun istiyoruz. Terörle mücadelede moralleri yüksek olsun istiyoruz. Uzman çavuşlarımıza kadro verilmesini istiyoruz" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter: 'Uzman çavuşlarımıza kadro verilmesini istiyoruz'
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Vatanları için canını ve kanını ortaya koyan kahramanlardır. Bu kahramanlara iş güvencesi olsun istiyoruz. Terörle mücadelede moralleri yüksek olsun istiyoruz. Uzman çavuşlarımıza kadro verilmesini istiyoruz" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Yönter, sayıları yüz bini bulan uzman çavuşların sorunlarına değinerek, "Uzman çavuşlarımız lejyoner değil, paralı asker değil. Vatanları için canını ve kanını ortaya koyan kahramanlardır. Bu kahramanlara iş güvencesi olsun istiyoruz. Terörle mücadelede moralleri yüksek olsun istiyoruz. Uzman çavuşlarımıza kadro verilmesini istiyoruz. Uzman jandarmalarımızın da okullarda geçirdikleri bir yıllık eğitimin fiili hizmete sayılmasını sağlamamız lazım. Ayrıca uzman çavuş ve jandarmalarımıza 3600 ek gösterge bağlanması gerekir. Ordu evinin de açılmasını talep ediyoruz" dedi.

Yönter, uzman çavuşların 45 yaşına kadar çalıştığını hatırlatarak, "Yaş sınırından dolayı kamu kuruluşlarında göreve başlatılıyor. Uzman çavuşlarımız kamu kurumlarında göreve başladıktan sonra yaşı bekliyor. Yaşını dolduran kahramanlarımız memur olarak emekli oluyor. Ayrıca kamu kuruluşlarında görevlendirilen uzman çavuşlar 45 yaşından sonra yeniden göreve başlamış gibi işe başlıyor. Uzman çavuşluktan kaynaklanan bütün haklarını kaybediyor, maaşları düşüyor. Bunlar uzman çavuş kimliği istiyorlar" ifadelerini kullandı.
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