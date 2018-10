MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Bizde yiğitlik yapacak deli de çoktur, veli de çoktur'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cemil Bayık, Murat Karayılan, Mustafa Karasu, Rıza Altun, Bahoz Erdal’dan müteşekkil beşli katil grubunun ve çete başlarının hakkından gelmek, döktükleri kanların hesabını sormak bugün değilse ne zaman olacaktır? Yılanın başı kopartılırsa bedeni çürüyecektir. Türk devleti nice gözü kara yiğitleri bağrında taşımaktadır. Bizde yiğitlik yapacak deli de çoktur, veli de çoktur" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin terörle mücadelesini haklı ve meşru yollarla sürdürdüğünü söyleyen Bahçeli, "Egemenlik haklarımız, insan ve toprak bütünlüğümüz can pahasına savunulmaktadır. Doğrusu budur, olması gereken de budur. Öyle ki milli bekamızın geleceği ve güvencede kalması buna bağlıdır. Teröristlere en ufak müsamaha, en ufak gevşeklik, en küçük taviz vahim sonuçlara davetiye çıkaracaktır. Hainler her nerede iseler, her nereye sığınıp saklanmışlar ise bulunmaları, yok edilmeleri milli gaye ve görevdir. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki, ‘dünya beşten büyüktür.’ Bu değerlendirme ahlaken ve esasen isabetli bir tespittir. İtirazımız da yoktur. Dünya beşten büyüktür ama Türkiye de hainlerden, hain terör örgütlerinden, mütecaviz niyetlerden katbekat büyük ve üstündür. Sınır ötesinde, Kandil’de nefret kuluçkasına yatan, ihanet ve melanet üretimi yapan terör elebaşları niye yakalanamaz, niye derdest edilip Türk adaletinin önüne çıkarılamaz? Terörle mücadelede kayda değer gelişmeler yaşanmaktadır ama biz bu katillerin kökünün tümden kazınmasını istiyoruz. Savaş uçaklarımız vurdukça kaçıyorlar, mağara deliklerine saklanıyorlar, arazide izlerini kaybettiriyorlar, inlerinden başlarını çıkarmıyorlar. Madem dünya beşten büyükse, Türkiye de her rezil örgütten üstünse, PKK’nın beş tepe yöneticisinin bir gece ansızın karga tulumba ülkemize getirilmesinin önünde de herhangi bir mani hal bulunmayacaktır. Cemil Bayık, Murat Karayılan, Mustafa Karasu, Rıza Altun, Bahoz Erdal’dan müteşekkil beşli katil grubunun ve çete başlarının hakkından gelmek, döktükleri kanların hesabını sormak bugün değilse ne zaman olacaktır? Türkiye muktedir bir ülke değil midir? Bu beş hain ve örgütünden güçlü değil midir? Yılanın başı kopartılırsa bedeni çürüyecektir. Türk devleti nice gözü kara yiğitleri bağrında taşımaktadır. Bizde yiğitlik yapacak deli de çoktur, veli de çoktur. FETÖ’cüler yabancı ülkelerden teker teker getirilirken, terör örgütünün elebaşları enselerinden tutulup kafaları çuvala sokulduğu gibi Türkiye’ye niye getirilmesin, şerefsizlere hayat neden zindan edilmesin? Analar neler doğurmuştur. Türk milleti kahramanlar bakımından hamdolsun talihlidir, bereketlidir" ifadelerini kullandı.