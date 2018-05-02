MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Cumhur İttifakımız için karşı çıkanlar bugün ittifak kıvamına geldiler'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bizim Cumhur İttifakımız için karşı çıkanlar bugün ittifak kıvamına geldiler" dedi.

MHP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortak aday olması konusunda grup kararı almak için kapalı bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli, ittifakın demokrasi için hayırlı olacağını ifade etti. Bahçeli, "Birçok çevrede cumhur ittifakı için karşı alerji olanlar zaman içerisinde kendileri de bu kıvama geldi geldi. Hayırlı olsun kendileri adına. 5 parti bir araya geldi. Seçimlerin güçlü yapıda yarış içerisinde olması ülkemiz için faydalı olacak. İttifakta barajdan dolayı hazine yardımı için katılanları köşe yazarları gelişmeleri takip etsinler" ifadelerini kullandı.

"Başvuruları özenle inceleyeceğiz"

Her seçim başlangıcında takvim ilan edilir edilmez teşkilatlara genelge gönderildiği vurgulayan Bahçeli, "Siyasi iklim gereği dikkat noktaları belirlenir ve uygulanır. Bunu geçen seçimlerde de yaptık. Aday başvuruları ayın 3’ünde son bulacak. Bunun yanında uzatma söz konusu olmayacak. Saat 17’de burası kapanmış olacak. Başvurularda sevindirici noktalar var. Dün aksam 943 başvuru oldu bunlardan 108 tanesi kadın aday adaylarımız var" şeklinde konuştu.

Adayların incelenmesi konusunda ise Bahçeli, "Seçim ve hukuk işlerinden sorumlu parti yöneticilerimiz ve 15 genç avukatlarımız güvenlik soruşturması için müracaatları incelenecek. FETÖ’den sızma var mı yasa dışı eyleme katılmış mı gibisinden GBT’leri incelenecek. Sonra herhangi bir şey varsa iade edilecek. Kalanlarla ilgili ise 3 kisilik bir değerlendirme grubumuz bulunuyor. Başvuruları kim ne kadar ciddi almış kim almamış bunları gerekirse de mülakat yapmak üzere 21 Mayıs’a kadar adaylarımızı hazır hale getireceğiz. 26 Mayıs’ta aday tanıtım olacak" açıklamasında bulundu.