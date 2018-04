MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Muazzam millet hareketi Cumhur İttifakı'dır'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Adam gibi adam olan doğal dürtüsüyle değil, aklıyla, kalbiyle, fikriyle, imanıyla, cesaretiyle hareket edendir. Bu hareket bir kez başladı mı durmak, durdurulmak nedir bilmez, böyle bir ihtimal tanımaz. Hamd olsun, muazzam millet hareketi devrededir. Bu da Cumhur İttifakı’dır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli resmi twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. İnsanlığın var olduğu andan itibaren muhatap kaldığı maddi ve manevi sorunlardan kurtuluşun yollarını aradığını, bulduğu zaman yükseldiğini, mahrum kaldığında da dağılmanın, yıkımın, yozlaşmanın pençesine düştüğünü belirten Bahçeli, Yusuf Has Hacib’in, “Dünya baştan ayağı bozuldu, görüp de şaşıran var mı bunu? Müslümanlar karıştı, birbirini yiyor, tam bir huzur bulan kafirler yatıyor" sözünü anımsattı. Aklı başında, vicdan ve insaf sahibi her insanın talebinin benzer olduğunu kaydeden Bahçeli, "Huzur aranır, sükûnet istenir, saadet beklenir, refah ümit edilir. Bunlar her insanın hakkıdır. Bu değerler insanın insanca yaşaması için yeterli değilse de, gerekli ihtiyaçlar arasındadır. Farkında mısınız, ne çok kutuplaştık? Nasıl da birbirimize çatık kaşlarla bakar olduk? Yüzler gergin, sesler boğuk, eller soğuk, gönüller donuk! Diyor ya Yusuf Has Hacib, ’Yaşam zorlaştı, endişe çoğaldı; hırs ve tamah arttı, sevinç azaldı.’ Tam da böyle değil mi? Kalpten geçen dilden akarmış. Eğer bu akan güzellikle, doğrulukla, helalle, temizlikle bezenmiş ise mesele yoktur, marifet ve mehabetin aşısı tutmuş demektir. Yok akıntıda kir, pas, nifak, kötülük varsa melanet ve zillet adresini bulmuş haldedir. Her insan emanettir. Manevi sorumluluğunu idrak edenler için emanetin yere düşmesi, emanete leke düşürülmesi hatıra veya hayale bile getirilemeyecektir. Ancak Yusuf Has Hacib yine asırlar önce hükmünü vermişti, ’Emanetin adı var, hani koruyan; nasihatin sözü var, hani tutan" ifadelerine yer verdi.

Bahçeli, açıklamasına şöyle devam etti:

"Günahın çıkmazında yolunu kaybedenler, Hakk’ın izinden,hakikatin çizgisinden sapan zavallılardır. Bunlar için vefa teferruattır. Bunlar için her değere veda tıynettir. Bunlara ne söylense nafile, ne yapılsa temelsizdir. Ve bunların hesabı, karanlık planları mutlaka ters tepecektir. Ağızları bozuk, anıları bulanık, adları bulaşık, ahlakları bozgun olanların, suretleri ne olursa olsun, siretlerini gizleme ihtimali yoktur. Satır satır büyüyen, sadır sadır devleşen samimiyet, milliyet, muhabbet, hürmet ve mensubiyet onuru her engeli yıkacak, her operasyonu alt edecektir. Adam gibi adam olan doğal dürtüsüyle değil, aklıyla, kalbiyle, fikriyle, imanıyla, cesaretiyle hareket edendir. Bu hareket bir kez başladı mı durmak, durdurulmak nedir bilmez, böyle bir ihtimal tanımaz. Hamd olsun, muazzam millet hareketi devrededir. Bu da Cumhur İttifakı’dır."

"Af pınarı, merhamet kaynağı, mağfiret sancağı olarak inandığımız mübarek Berat Gecesi’nde, Cenab-ı Allah’tan niyazım lütuf, kerem ve inayetini üzerimizden eksik etmemesidir" diyen Bahçeli, "Millete yan bakan, milli beka ve beraberliğe kastetmek için pusuya yatan kim varsa yenilip yutulacaktır. Şahsi hırslarının kurbanı olmuş, makam, mevki ve dünyevi çıkarları uğruna işbirlikçiliğin ve ihanetin kuryeliğine soyunmuş kim varsa, dilerim ki Allah’tan, ıslah olsunlar, tövbe edip manen arınmanın çabasına girsinler. Allah katında berat etmek için önce günahlardan uzak durulması, kin ve nefret salgınından kaçınılması gerektiğini bilmek lazımdır. Berat önce vicdandaki durulukla, sonra irfan ve inançtaki dinginlikle olabilecektir. Sözle değil, özüyle berat edenler ne mutlu, ne şanslı insanlardır! Nefsine teslim olup, niyetini vatan ve millet aleyhine temin ve tecelli ettirenler her zaman beratın manevi gücüyle püskürtülüp, cumhurun iffet, ittifak ve istiklal şerefiyle dağılacaklardır. İtibarlı istikbal, iradeli istiklal önümüzdedir" dedi.

Yarın kutlanılacak olan 1 Mayıs’a ve Berat Kandili’ne değinen Bahçeli, "Kutlu Ramazan ayına az bir süre kala, beratımıza vesile olması dileklerimle aziz vatandaşlarımın, Türk-İslam aleminin, siz değerli takipçilerimin mübarek kandilini en halisane duygularımla kutluyor, herkesi Cenab-ı Allah’a emanet ediyorum. Kavgadan, karışıklıktan, kışkırtmadan, kaostan tamamen uzak kalmasını temenni ettiğim 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle emeğiyle geçinen, alın teriyle hayatın külfetine direnen vatan evlatlarını yürekten selamlıyor, hepsini kucaklıyorum. Berat Kandili’nde bir kez daha Yusuf Has Hacib’in şu dua ve hikmet dolu sözlerini sizlerle paylaşıyorum: ’Ey Bengi, muhtaç olmayan Tanrım, sensin ulu; sen bağışla bu muhtaç kulunu. Suçunu bağışla bütün müminlerin, onlarla birlikte bağışla beni’" ifadelerini kullandı.