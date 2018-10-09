POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 11:33

MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Münbiç açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "ABD, terör örgütü PKK/YPG’ye silah yardım ve takviyesine devam etmektedir. Menbiç’in boşaltılmasıyla ilgili değerlendirme ve sözlerin henüz somut ve inandırıcı bir neticesi görülmemiştir" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Münbiç açıklaması
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "ABD, terör örgütü PKK/YPG’ye silah yardım ve takviyesine devam etmektedir. Menbiç’in boşaltılmasıyla ilgili değerlendirme ve sözlerin henüz somut ve inandırıcı bir neticesi görülmemiştir" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Terörle mücadele sürecinin yalnızca Kandil’le sınırlı kalmaması gerektiğine işaret eden Bahçeli, "Fırat’ın doğusunda hainler faaliyet halindedir. Geçmişte Fırat’ın doğusuna teröristlerin geçmesiyle ilgili görüşler seslendirildiğinde, hatta ABD’yle fikir birliği sağlandığında demiştik ki, terörist Fırat’ın batısında da teröristtir, doğusunda da teröristtir. Görüldüğü yerde yok edilmelidir. Çok şükür Türk devleti Fırat’ın doğusuna kilitlenmiştir Bu önemli bir gelişmedir. Fırat’ın doğusundaki terörist yuvalanmaya, silah ve mühimmat yığılmasına sessiz kalınırsa Türkiye’nin maruz kaldığı kuşatma daha da pekişip güçlenecektir. Vatan çok ciddi badire ve belirsizliklerin ortasına düşecektir. ABD’yle Menbiç yol haritası üzerinde uzlaşma sağlanmıştı. 18 Haziran 2018’den itibaren, belirlenmiş güvenlik prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Menbiç bölgesi arasında kalan hat üzerinde TSK ile ABD Silahlı Kuvvetleri bağımsız devriye faaliyetlerine başlamışlardı. Yapılan açıklamalara göre, iki ülke tarafından 55 devriye faaliyeti icra edilmiştir. Bu devriye faaliyetlerinden hangi sonuçların alındığı da meçhuldür. Müteakiben Türkiye ile ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürüldüğü söylenen yakın iş birliği ve ortak çalışmalar neticesinde Menbiç’teki terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etmesiyle güvenlik ve istikrarın sağlanmasına dönük çabaların süreceği ileri sürülmüştür. Devriye faaliyetleri Menbiç’in mücavir alanlarındadır. Bir tarafta devriye turları atılırken diğer tarafta teröristler Menbiç’i, 2015-2016 yıllarında Doğu ve Güneydoğu il ve ilçelerinde görüldüğü üzere, çukurlarla çevrelemekte, hendeklerle adeta mevzi oluşturmaktadır. Bu ne yaman, ne hazin, ne kadar ibretlik bir çelişkidir? Hani teröristler Menbiç’i terk edeceklerdi? Hani Menbiç’e huzur gelecekti? Menbiç mutabakatına ne olmuştur? Sayıları 5 bine ulaşan teröristlerin Menbiç’te hala ne iş vardır, açıktan kazılan çukurlar neyin nesi, neyin fesidir? ABD, PKK/YPG’li hainlerin emel ve eylem hazırlığı içinde olmalarına niye tepkisizdir, hatta neden meyyal ve muğlak bir duruş göstermektedir? Menbiç’in Türkiye’ye mesafesi 50 kilometredir. Yani bu kadar yakındır. Fırat’ın doğusunda gerilim tırmanırken, çok sinsi ve tehlikeli bir strateji devrededir. ABD, terör örgütü PKK/YPG’ye silah yardım ve takviyesine devam etmektedir. Menbiç’in boşaltılmasıyla ilgili değerlendirme ve sözlerin henüz somut ve inandırıcı bir neticesi görülmemiştir" ifadelerini kullandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku