POLİTİKA:
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30 Haziran 2018 Cumartesi 20:47

MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Sinan Tara’ya taziye mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Şarık Tara’nın vefatı münasebetiyle oğlu Sinan Tara’ya taziye mesajı gönderdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Sinan Tara'ya taziye mesajı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Şarık Tara’nın vefatı münasebetiyle oğlu Sinan Tara’ya taziye mesajı gönderdi.

MHP Lideri Bahçeli, babasının vefatı nedeniyle Sinan Tara’ya gönderdiği mesajında, “Türkiye’nin büyüme, kalkınma ve gelişme mücadelesinde hürmetle yad edilecek emek ve eserleri bulunan Sayın Şarık Tara’nın vefatından üzüntü duydum. Merhum Tara, hem istihdama hem de katma değer üretimine değerli katkılar sağlamış ve ülkemize önemli hizmetleri geçmiştir. ENKA Holding’in kurucusu merhum iş adamımız Şarık Tara’ya Allah’tan rahmet diler, ailenize, mesai arkadaşlarına, iş âlemine, milletimize başsağlığı niyaz ederim” ifadelerini kullandı.
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