POLİTİKA:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 20:59

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 1 Mayıs’a ilişkin, "Kavgadan, karışıklıktan, kışkırtmadan, kaostan tamamen uzak kalmasını temenni ettiğim 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle emeğiyle geçinen, alın teriyle hayatın külfetine direnen vatan evl

IHAAW205957-SIY/30-04-2018 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 1 Mayıs’a ilişkin, "Kavgadan, karışıklıktan, kışkırtmadan, kaostan tamamen uzak kalmasını temenni ettiğim 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle emeğiyle geçinen, alın teriyle hayatın külfetine direnen vatan evlatlarını yürekten selamlıyor, hepsini kucaklıyorum" dedi. 30.04.2018 20:59:57 TSI NNNN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 1 Mayıs'a ilişkin, 'Kavgadan, karışıklıktan, kışkırtmadan, kaostan tamamen uzak kalmasını temenni ettiğim 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle emeğiyle geçinen, alın teriyle hayatın külfetine direnen vatan evl
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IHAAW205957-SIY/30-04-2018 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 1 Mayıs’a ilişkin, "Kavgadan, karışıklıktan, kışkırtmadan, kaostan tamamen uzak kalmasını temenni ettiğim 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle emeğiyle geçinen, alın teriyle hayatın külfetine direnen vatan evlatlarını yürekten selamlıyor, hepsini kucaklıyorum" dedi. 30.04.2018 20:59:57 TSI NNNN
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