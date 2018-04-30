MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 1 Mayıs’a ilişkin, "Kavgadan, karışıklıktan, kışkırtmadan, kaostan tamamen uzak kalmasını temenni ettiğim 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle emeğiyle geçinen, alın teriyle hayatın külfetine direnen vatan evl
IHAAW205957-SIY/30-04-2018 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 1 Mayıs’a ilişkin, "Kavgadan, karışıklıktan, kışkırtmadan, kaostan tamamen uzak kalmasını temenni ettiğim 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle emeğiyle geçinen, alın teriyle hayatın külfetine direnen vatan evlatlarını yürekten selamlıyor, hepsini kucaklıyorum" dedi. 30.04.2018 20:59:57 TSI NNNN