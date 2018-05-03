03 Mayıs 2018 Perşembe 10:27

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 100 bin imza ile cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin, "100 bin kişinin içinde eğer FETÖ desteği, PKK desteği ile bir aday yapılacaksa o zaman FETÖ’nün seçmen ve siyasi ayağının hangi aday üzerinde yoğunlaştığı görüle

IHAAW102750-SIY/03-05-2018 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 100 bin imza ile cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin, "100 bin kişinin içinde eğer FETÖ desteği, PKK desteği ile bir aday yapılacaksa o zaman FETÖ’nün seçmen ve siyasi ayağının hangi aday üzerinde yoğunlaştığı görülebilir" dedi. 03.05.2018 10:27:50 TSI NNNN