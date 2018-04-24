MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Denetim Komisyonu Türkiye’de mevcut şartlarda yapılacak seçimin meşruluğunun olmayacağı gerekçesiyle ertelenmesini istemiş. Baktılar Cumhur İttifakı başaracak,alayı birden, yerl
IHAAW215732-SIY/24-04-2018 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Denetim Komisyonu Türkiye’de mevcut şartlarda yapılacak seçimin meşruluğunun olmayacağı gerekçesiyle ertelenmesini istemiş. Baktılar Cumhur İttifakı başaracak,alayı birden, yerli işbirlikçileriyle beraber tutuşmuşlar. Ancak çabaları nafiledir" dedi. 24.04.2018 21:57:32 TSI NNNN