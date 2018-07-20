20 Temmuz 2018 Cuma 21:12 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bedelli askerlik düzenlemesi hakkında, "Bedelli askerliğin çıkmasını olumlu görüyor, gereğinin yapılmasını arzu ediyorum. Ancak 28 günlük teorik eğitim de nedir? Bedelliden istifade edecek kardeşlerimiz 28 günde deyim IHAAW211232-SIY/20-07-2018 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bedelli askerlik düzenlemesi hakkında, "Bedelli askerliğin çıkmasını olumlu görüyor, gereğinin yapılmasını arzu ediyorum. Ancak 28 günlük teorik eğitim de nedir? Bedelliden istifade edecek kardeşlerimiz 28 günde deyim yerindeyse ’yaylalar yaylalar’ türküsünü bile öğrenemeyeceklerdir. Bedelli olacaksa 28 güne ne gerek vardır? Bu kadar zahmete lüzum olacak mıdır" dedi. 20.07.2018 21:12:32 TSI NNNN

IHAAW211232-SIY/20-07-2018 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bedelli askerlik düzenlemesi hakkında, "Bedelli askerliğin çıkmasını olumlu görüyor, gereğinin yapılmasını arzu ediyorum. Ancak 28 günlük teorik eğitim de nedir? Bedelliden istifade edecek kardeşlerimiz 28 günde deyim yerindeyse ’yaylalar yaylalar’ türküsünü bile öğrenemeyeceklerdir. Bedelli olacaksa 28 güne ne gerek vardır? Bu kadar zahmete lüzum olacak mıdır" dedi. 20.07.2018 21:12:32 TSI NNNN