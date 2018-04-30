30 Nisan 2018 Pazartesi 20:44

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Günahın çıkmazında yolunu kaybedenler, Hakk’ın izinden, hakikatin çizgisinden sapan zavallılardır. Bunlar için vefa teferruattır. Bunlar için her değere veda tıynettir. Bunlara ne söylense nafile, ne yapılsa temelsi

IHAAW204407-SIY/30-04-2018 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Günahın çıkmazında yolunu kaybedenler, Hakk’ın izinden, hakikatin çizgisinden sapan zavallılardır. Bunlar için vefa teferruattır. Bunlar için her değere veda tıynettir. Bunlara ne söylense nafile, ne yapılsa temelsizdir. Ve bunların hesabı, karanlık planları mutlaka ters tepecektir" dedi. 30.04.2018 20:44:07 TSI NNNN