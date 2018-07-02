MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Erdoğan Bayrakdar’ın bugün görevinden alınarak Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na atanması HSK Birinci Dairesi’nin tasarrufudur. Fakat bu idari tasarrufun Sayın Çakıcı’yı ziyaretimi
IHAAW204359-SIY/02-07-2018 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Erdoğan Bayrakdar’ın bugün görevinden alınarak Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na atanması HSK Birinci Dairesi’nin tasarrufudur. Fakat bu idari tasarrufun Sayın Çakıcı’yı ziyaretimizle ilişkilendirilmesi kuşkusuz yanlıştır, izaha muhtaçtır" dedi. 02.07.2018 20:43:59 TSI NNNN