02 Temmuz 2018 Pazartesi 20:44

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın başsavcının görevden alınmasının arkasında yatan asıl gerçek ve gerekçenin bizim ziyaretimizle ilgisi olmadığına inanmak istediğimi özellikle belirtmek istiyorum. Bu durumun vuzuha ermesi, tavzih ve telafi edi

IHAAW204433-SIY/02-07-2018 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın başsavcının görevden alınmasının arkasında yatan asıl gerçek ve gerekçenin bizim ziyaretimizle ilgisi olmadığına inanmak istediğimi özellikle belirtmek istiyorum. Bu durumun vuzuha ermesi, tavzih ve telafi edilmesi arzum ve beklentimdir" dedi. 02.07.2018 20:44:33 TSI NNNN