26 Nisan 2018 Perşembe 17:11

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım’ın Abdullah Gül ile ilgili sözlerine ilişkin, "Sayın Başbakan tecrübeli bir siyasetçi. Aynı camianın içerisindeki insanlar birbirlerini çok iyi tanırlar. Önemli bir ikazda bulunmuş. Abdullah Gül ona

IHAAW171126-SIY/26-04-2018 - MHP Lideri Devlet Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım’ın Abdullah Gül ile ilgili sözlerine ilişkin, "Sayın Başbakan tecrübeli bir siyasetçi. Aynı camianın içerisindeki insanlar birbirlerini çok iyi tanırlar. Önemli bir ikazda bulunmuş. Abdullah Gül ona uyması lazım diye düşünüyorum" dedi. 26.04.2018 17:11:26 TSI NNNN