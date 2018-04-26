26 Nisan 2018 Perşembe 17:13

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "CHP’nin HDP’ye yakınlaşmasını nasıl yorumlarsınız" sorusuna, "Eskiden ayrılar mıydı? Onların birbirleriyle ilişkileri çok eskiye dayanıyor. Zaman zaman birbirlerine destek veriyorlar. Herhalde öyle bir süreci tek

IHAAW171341-SIY/26-04-2018 - MHP Lideri Devlet Bahçeli, "CHP’nin HDP’ye yakınlaşmasını nasıl yorumlarsınız" sorusuna, "Eskiden ayrılar mıydı? Onların birbirleriyle ilişkileri çok eskiye dayanıyor. Zaman zaman birbirlerine destek veriyorlar. Herhalde öyle bir süreci tekrar yaşamak istiyorlar" cevabını verdi. 26.04.2018 17:13:41 TSI NNNN