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POLİTİKA:
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19 Kasım 2017 Pazar 10:52

MHP Sincan İlçe Yönetimi’nden Başkan Ercan’a ziyaret

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. MHP Sincan İlçe Başkanı Altuğ Barış Doğan ve ilçe yönetimi, Başkan Ercan’ı makamında ziyaret etti. Doğan, Başkan Ercan’a yeni görevinde başarılar diledi.MHP...

MHP Sincan İlçe Yönetimi'nden Başkan Ercan'a ziyaret
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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. MHP Sincan İlçe Başkanı Altuğ Barış Doğan ve ilçe yönetimi, Başkan Ercan’ı makamında ziyaret etti. Doğan, Başkan Ercan’a yeni görevinde başarılar diledi.

MHP Sincan İlçe Başkanı Altuğ Barış Doğan ve ilçe yönetimi Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Doğan “Başkan Murat Ercan’a yeni görevinde başarılar diliyorum. Bu yeniliğin Sincan halkı için hayırlı olmasını umuyorum. Başkan Ercan’ın ilçeye katkıda bulunacağına inanıyorum” diye konuştu.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da MHP Sincan İlçe Başkanı Altuğ Barış Doğan ve ilçe yönetiminin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini belirtti. Başkan Ercan “MHP’den arkadaşlarımız ilçemizin daha iyi yerlere gelmesi için fikir ve önerilerini sundular. Biz ilçemizin kalkınması ve gelişmesi için her sese, her kesime kulak veririz. Kapımız herkese açık” dedi.

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