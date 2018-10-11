POLİTİKA:
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11 Ekim 2018 Perşembe 13:37

MHP’den 3600 ek gösterge için kanun teklifi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, devlet memurlarına 3600 ek gösterge için hazırlanan kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sundu. Teklifte yardımcı hizmetler sınıfında bulunan personel de ek gösterge kapsamına alınıyor.

MHP'den 3600 ek gösterge için kanun teklifi
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, devlet memurlarına 3600 ek gösterge için hazırlanan kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sundu. Teklifte yardımcı hizmetler sınıfında bulunan personel de ek gösterge kapsamına alınıyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, ek gösterge uygulamasındaki adaletsizliklerin giderilmesi için hazırlanan kanun teklifi hakkında bilgi verdi. Kalaycı yaptığı açıklamada, memurlar için ek göstergenin çok önemli olduğuna değinerek, “3600 ek gösterge kritik eşiklerden biridir. 3600 ek göstergenin özellikle emekli aylığına önemli yansıması bulunmaktadır. Bugün birçok görev ve meslek grubunda çalışan memurlar birinci derece kadroya geldikleri zaman 3600 ek göstergeyi almaktadır. Ancak ek gösterge uygulamasında adaletsizlikler bulunmakta, emsalleri aldığı halde birçok görev ve meslek grubunda çalışanlar 3600 ek göstergeden yararlanamamaktadır. Nitekim 1’inci derece kadroya geldikleri halde öğretmenler, polisler, uzman çavuşlar ve uzman jandarmalar, kamu avukatları ve hukukçuları, mahalli idarelerin daire başkanları, üniversite genel sekreter yardımcıları, hemşire ve bazı sağlık çalışanları ile din görevlileri, gelir uzmanları, defterdarlık uzmanları, denetmenler, araştırmacılar, müdürler, şube müdürleri 3600 ek gösterge alamamaktadır. Yardımcı hizmetler sınıfında çalışanlar ise hiçbir surette ek gösterge alamamaktadır” dedi.

“Kanun teklifimiz ek gösterge sorununa köklü çözüm getiriyor”

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ek gösterge cetvellerinin bir bütün olarak yeniden ele alınmasının kaçınılmaz hale geldiğini, Türkiye Kamu-Sen’in ek gösterge konusunda da kapsamlı bir çalışma yaptığını hatırlatan Kalaycı, “Bu çalışmadan da yararlanarak ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin 3600 ek gösterge vaatlerini de içerecek şekilde hazırlayıp, Meclis Başkanlığına verdiğim kanun teklifinde ek gösterge rakamları tüm hizmet sınıfları için hiyerarşik sıra ile yeniden belirlenmiştir. Yardımcı hizmetler sınıfında bulunan personel de ek gösterge kapsamına alınmıştır. Ayrıca, üst derecelerde boş kadro bulunmaması nedeniyle derece yükselmesi yapamayan memurların, boş kadro olup olmadığına bakılmaksızın öğrenim durumları itibarı ile yükselebilecekleri en üst kadro derecelerine kadar gidebilmesi sağlanmıştır. Böylelikle ek gösterge uygulamasındaki mevcut sorunlar ve adaletsizliklerin giderilmesinin yanında, memurlar ve emeklilerin maaşlarında kısmi de olsa artış sağlanması amaçlanmıştır. Ek gösterge uygulamasında yaşanan sorunlara ve eşitsizliklere köklü çözüm getiren Kanun Teklifimizin bir an önce gündeme alınarak yasalaşmasını diliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak sözümüz sözdür, 24 Haziran Seçim Beyannamemizde ne söylemişsek gerçekleşmesi için çalışıyoruz, gereğini de inşallah yapacağız” diye konuştu.
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