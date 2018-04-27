MHP’den istifa eden Koçdemir: "Ülke sorunları hakkında ısrarla açık, net ve doğru tavır gösteren İYİ Parti’ye katıldım"

Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) istifa eden Kadir Koçdemir, "Parlamenter demokratik sistem ve hukuk devleti olmak üzere ülke sorunları hakkında ısrarla açık, net ve doğru tavır gösteren İYİ Parti’ye katıldım" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) istifa eden Kadir Koçdemir, "Parlamenter demokratik sistem ve hukuk devleti olmak üzere ülke sorunları hakkında ısrarla açık, net ve doğru tavır gösteren İYİ Parti’ye katıldım" dedi.

Koçdemir, yaptığı yazılı açıklama ile İYİ Parti’ye geçtiğini açıkladı. Koçdemir, MHP’nin başkanlık veya yarı başkanlık sistemine karşı olduğunu belirterek, grup kararı almanın yasak olduğunu, vicdanı ve kanaatine göre hareket etmenin karşılığı olarak milletvekili değilmiş gibi muamele gördüğünü ifade etti. Koçdemir, "Son bir buçuk yıldır vicdanıma ve partinin yarım asırlık çizgisine sadakatimi parti içinde kalarak korumak imkansız hale geldi. Seçmenden aldığım vekalet görevi layıkıyla tamamlama adına, seçim takviminin açıklanmasına kadar bekledim. Bu sadakati korumak ve millete hizmet için başta parlamenter demokratik sistem ve hukuk devleti olmak üzere ülke sorunları hakkında ısrarla açık, net ve doğru tavır gösteren İYİ Parti’ye katıldım" dedi.