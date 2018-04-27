POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2018 Cuma 12:41

MHP’den istifa eden Koçdemir: "Ülke sorunları hakkında ısrarla açık, net ve doğru tavır gösteren İYİ Parti’ye katıldım"

Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) istifa eden Kadir Koçdemir, "Parlamenter demokratik sistem ve hukuk devleti olmak üzere ülke sorunları hakkında ısrarla açık, net ve doğru tavır gösteren İYİ Parti’ye katıldım" dedi.

MHP'den istifa eden Koçdemir: 'Ülke sorunları hakkında ısrarla açık, net ve doğru tavır gösteren İYİ Parti'ye katıldım'
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) istifa eden Kadir Koçdemir, "Parlamenter demokratik sistem ve hukuk devleti olmak üzere ülke sorunları hakkında ısrarla açık, net ve doğru tavır gösteren İYİ Parti’ye katıldım" dedi.

Koçdemir, yaptığı yazılı açıklama ile İYİ Parti’ye geçtiğini açıkladı. Koçdemir, MHP’nin başkanlık veya yarı başkanlık sistemine karşı olduğunu belirterek, grup kararı almanın yasak olduğunu, vicdanı ve kanaatine göre hareket etmenin karşılığı olarak milletvekili değilmiş gibi muamele gördüğünü ifade etti. Koçdemir, "Son bir buçuk yıldır vicdanıma ve partinin yarım asırlık çizgisine sadakatimi parti içinde kalarak korumak imkansız hale geldi. Seçmenden aldığım vekalet görevi layıkıyla tamamlama adına, seçim takviminin açıklanmasına kadar bekledim. Bu sadakati korumak ve millete hizmet için başta parlamenter demokratik sistem ve hukuk devleti olmak üzere ülke sorunları hakkında ısrarla açık, net ve doğru tavır gösteren İYİ Parti’ye katıldım" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku