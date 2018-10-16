POLİTİKA:
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16 Ekim 2018 Salı 17:37

MHP’den uzman jandarmalarla ilgili kanun teklifi

Milliyetçi Hareket Partisi, uzman jandarmaların koşullarının iyileştirilmesine yönelik kanun teklifi verdi.

MHP'den uzman jandarmalarla ilgili kanun teklifi
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Milliyetçi Hareket Partisi, uzman jandarmaların koşullarının iyileştirilmesine yönelik kanun teklifi verdi.

MHP Genel Başkan yardımcıları Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter, Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ve İstanbul Milletvekili Memet Bülent Karataş’ın imzasıyla TBMM’ye uzman jandarmalarla ilgili kanun teklifi verdi. Kanun teklifi, toplam 9 maddeden oluşuyor. Teklifte, polislerin bir üst statüye geçebilmek için sahip olduğu 45 yaş sınırının uzman jandarmalara da uygulanması gerektiği belirtiliyor. Kanun teklifi ayrıca, uzman jandarmaların astsubaylarda olduğu gibi ek göstergelerinin 3 bin 600’e yükseltilmesini içeriyor.
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