POLİTİKA:
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25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:27

MHP’li Enginyurt: "Toprak Mahsulleri Ofisi derhal devreye sokularak fındık alacağını ilan etmeli"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemil Enginyurt, "Toprak Mahsulleri Ofisi derhal devreye sokularak fındık alacağını ilan etmeli. Fındığın değeri en az 13-14 lira olmalı ki üretici çektiği sıkıntıyı bir nebze olsun giderebilsin"...

MHP'li Enginyurt: 'Toprak Mahsulleri Ofisi derhal devreye sokularak fındık alacağını ilan etmeli'
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemil Enginyurt, "Toprak Mahsulleri Ofisi derhal devreye sokularak fındık alacağını ilan etmeli. Fındığın değeri en az 13-14 lira olmalı ki üretici çektiği sıkıntıyı bir nebze olsun giderebilsin" dedi.

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında fındık fiyatlarına dikkat çekti. Enginyurt, fındık sezonunun 8 milyon üreticiye hayırlı olmasını dileyerek, fındığın milli bir ürün olduğunu vurguladı. Enginyurt, "İşçi, esnaf, köylü perişan. Toprak Mahsulleri Ofisi derhal yeniden devreye sokulmalı. Sayın Cumhurbaşkanımızdan öncelikli olarak bunu talep ediyoruz. Bir kilo fındığın maliyeti 10 lira. Verilecek fiyat değerlendirilirken ’piyasa şartları, ülke ekonomisi, bütçe dengesi’ denilerek 8 milyon üretici görmezden gelinmemeli. TMO derhal devreye sokularak fındık alacağını ilan etmeli. Fındığın değeri en az 13-14 lira olmalı ki üretici çektiği sıkıntıyı bir nebze olsun giderebilsin. Zira 15 gün sora fındık pazara inecektir. Eğer sahip çıkılmazsa bölge insanı açısından sıkıntı olacaktır" şeklinde konuştu.

Enginyurt, toplantının ardından basın mensuplarına fındık dağıttı.
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