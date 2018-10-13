MHP’li Kılavuz: "Mersin’deki adayımız Hamit Tuna’dır, fitneye, fesada fırsat vermeyeceğiz"

Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, partisinin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayının Hamit Tuna olduğunu belirterek, "O nedenle fitneye, fesada, dedikoduya düşmeden, herkes olağanüstü bir gayretle yapması gereken çalışmayı ortaya koymalı ve kimse ’ben’ dememeli. Ben işi şeytan işi. Kimse kendisini olmayacak şekilde konumlandırmaya çalışmasın" dedi.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, partisinin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayının Hamit Tuna olduğunu belirterek, "O nedenle fitneye, fesada, dedikoduya düşmeden, herkes olağanüstü bir gayretle yapması gereken çalışmayı ortaya koymalı ve kimse ’ben’ dememeli. Ben işi şeytan işi. Kimse kendisini olmayacak şekilde konumlandırmaya çalışmasın" dedi.

Kılavuz, partisinin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Hamit Tuna’nın aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, 2019 yılı Mart ayında yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde, MHP’nin bayrağını yeniden Mersin’e dikeceklerini söyledi.

MHP’nin sadece Türkiye sınırları içerisinde mücadele veren bir siyasi parti olmadığını ifade eden Kılavuz, "MHP bütün mazlumların, bütün çaresizlerin sesi olan ve kimsesizlerin kimi olan bütün İslam aleminin en büyük teminatı ve sigortası olan bir siyasi partidir. MHP, bize şehitlerimizin emanetidir. MHP, bize Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in emanetidir. Dolayısıyla MHP’nin her bir mensubunun vebali ve sorumluluğu büyüktür. Her kimse hangi noktada ve konumda ise önce biz kendimizi gözden geçirmek zorundayız ve sürekli bir vicdan muhasebesine kendimizi çekmek zorundayız" diye konuştu.

"Bizler MHP ile varız, hiç kimse tek başına bir anlam ifade etmez"

"Biz her şeyimizi MHP’ye borçluyuz" diyen Kılavuz, hiç kimsenin tek başına bir anlam ifade etmediğini ve kimsenin tek başına MHP’nin üstünde olamayacağını vurgulayarak, "Başta şahsım olmak üzere biz MHP ile varız. Dolayısıyla MHP’ye karşı, Ülkü Ocaklarına karşı borcumuzu kolay kolay ödeyemeyiz. Çünkü bu uğurda binlerce şehit verilmiştir. Şehitlerimizin maneviyatlarına hürmeten Mersin’deki bütün ülküdaşlarımıza tarihi bir sorumluluk düşmektedir. Bu sorumluluğu adam gibi, samimiyetle, istismar etmeden farklı bir kimlik altına girmeden 31 Mart’ta başta büyükşehir belediyesi olmak üzere ve 13 ilçemizin muhakkak bir suretle belediye başkanlığını kazandırmak, hepimizin boynunun borcudur, şeref borcudur" ifadelerini kullandı.

"Kocamaz’ın adaylığı söz konusu değil"

MHP’de 5 dönemdir belediye başkanlığı yapan ve halen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olan Burhanettin Kocamaz’ın artık bu dönemden sonra aday olarak görevlendirilmesinin söz konusu olmadığını belirten Kılavuz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Liderimizin takdiri Toroslar Belediye Başkanımız Hamit Tuna’dan yanadır. O nedenle fitneye, fesada, dedikoduya düşmeden, herkes olağanüstü bir gayretle yapması gereken çalışmayı ortaya koymalı ve kimse ’ben’ dememeli. Ben işi şeytan işi. Kimse kendisini olmayacak şekilde konumlandırmaya çalışmasın. Keramet de hikmet de anlam da güç de kuvvet de bu şehitlerin davası olan partimizdedir. Onun için kesinlikle kibirden uzak durmalıyız. Herkesin partimize, davamıza karşı bir vefa borcu vardır. Bu borcu Allah rızası için yerine getirmelidir. MHP hepimizin karargahıdır, dava ocağıdır ve şehitlerimizin otağıdır. Dolayısıyla yarın şehitlerimizin huzuruna çıkacağız, yüzümüzün ak olması gerekiyor, başımızın dik olması gerekiyor. Liderimizin talimatını ve parti genel merkezimizin kararını Mersin’de inşallah zaferle neticelendireceğiz. Bahanelerin arkasına sığınmayacağız. Fitne yapanı uzaklaştıracağız. Kim olursa olsun, burada herkesin başımızın üzerinde yeri vardır. Ayrılığa gayrılığa fırsat vermeden, ötekileştirmeye fırsat vermeden herkesi bağrımıza basacağız, baş tacı edeceğiz. Birlikte güç vardır, başarı vardır, sonuç vardır ve Allah’ın izni ile hayırlı işlere vesile olma vardır. Ancak ayrılıkta ise her zaman hüzün vardır, göz yaşı vardır, felaket vardır. Onun için el ele vereceğiz, gönül gönüle vereceğiz, çalışmalarımızı sonuna kadar devam ettireceğiz."