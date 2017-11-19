MHP’li Varlı: "Her saldırı karşısında sıkılmış yumruk gibi oluruz"

MHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi ve Adana Milletvekili Muharrem Varlı, NATO tatbikatında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan skandala tepki gösterirken, "Böyle bir...

MHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi ve Adana Milletvekili Muharrem Varlı, NATO tatbikatında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan skandala tepki gösterirken, "Böyle bir alçaklığa sessiz kalamayız. Bağımsızlığımıza, Türklüğümüze, bayrağımıza ve değerlerimize yapılacak her saldırı karşısında sıkılmış yumruk gibi olur, alçaklara hak ettikleri cevabı veririz" dedi.

Varlı, Genel Başkan Devlet Bahçeli liderliğinde Türk siyasi hayatında MHP’nin çok önemli bir misyona sahip olduğunu belirterek, "Genel Başkanımızın eşşiz öngörüsü, üstün devlet ve siyaset adamlığı sayesinde ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunlar boşa çıkarılmakta, Türkiye bölgesinde güçlü bir aktör olduğunu ortaya koymakta, kurulan tuzaklar boşa çıkarılmaktadır. Türkiye’nin saygınlığına ve bağımsızlığına yönelik saldırılara, yakın bölgemizde sınırları değiştirip uydu devlet oluşturma çalışmalarına asla müsade etmeyeceğiz. Türk Milliyetçileri olarak, liderimiz Devlet Bahçeli’nin işaret ettiği tehlikelere karşı daima dikkatli olacak, kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

NATO tatbikatında Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan skandalı kınayan Varlı, şöyle devam etti:

’’İç ve dış odaklar karşılarında müstemleke var sanıyor. Bu alçaklığa sessiz kalacağımızı bekliyorlar. Türkiye Cumhuriyeti aşiret devleti değildir. Böyle bir alçaklığa sessiz kalamayız. Bağımsızlığımıza, Türklüğümüze, bayrağımıza ve değerlerimize yapılacak her saldırı karşısında sıkılmış yumruk gibi olur, alçaklara hakettikleri cevabı veririz."

"MHP tüm belediyeleri kazanacak"

Muharrem Varlı, yapılacak seçimlerden zaferle çıkarak, yerel yönetimde Milliyetçi Belediyelik anlayışını hakim kılabilmek için parti olarak gece gündüz çalıştıklarını söyledi. MHP’nin Türk siyasi hayatına adım attığı bereketli topraklarda, Çukurova’da Ülkücü Hareket’in önemli başarılara imza attığını ifade eden Varlı, "Milletimizin teveccühleriyle son yapılan yerel seçimlerde önemli başarılar elde edildi. Bu başarılar Büyükşehir Belediyesiyle de taçlandırıldı. Partimizin her bir ferdi ve teşkilatlarımız, 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde bu başarısını daha da geliştirerek, tüm belediyelikleri kazanacaktır’’ şeklinde konuştu.



Loading...

Büyükşehir Yasası ile birlikte Adana Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet alanının genişlediğine dikkat çeken Varlı, "Adana’nın bir çok yöresi merkeze olan uzaklığı ve geçmiş yönetimlerin aczi yüzünden hiç bir hizmet alamamıştı. Çoğu yerleşim yerimizde temiz içme suyu yoktu. Burada yaşayan vatandaşlarımız ulaşımda da büyük sıkıntı yaşıyordu. Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve kadrosu, Milliyetçi Belediyecilik anlayışı ile kentimizin her noktasına hizmet götürdü ve halen aynı azim ve kararlılıkla hizmet üretmeye devam ediyor. Yıllardır çözülmeyen sorunların üstesinden gelmek için gece gündüz çalışan Büyükşehir Belediyesi’ni kazanacak olan MHP önümüzdeki dönemlerde Adana’yı hak ettiği yere taşıyacaktır’’ dedi.