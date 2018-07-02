MHP’li vekiller mazbatalarını aldı

24 Haziran’da Meclise giren MHP İzmir milletvekilleri, İzmir İl Seçim Kurulunda mazbatalarını aldı.

MHP İzmir’den Meclise giren Hasan Kalyoncu ve Tamer Osmanağaoğlu, MHP İl Başkanı Necat Karataş ile birlikte mazbatasını aldı. Kalyoncu, İzmir ve Türkiye için yararlı ve güzel şeyler yapmaya çalışacaklarını belirterek, “Hizmette hem İzmir’e hem ülkeye ve millete elimizden geldiğince katkı sağlamaya, projeler üretmeye ve güzel şeyler yapmaya çalışacağız. Türkiye’yi güzel bir geleceğin beklediği inancındayız” dedi.

Osmanağaoğlu ise, “Zorlu bir seçim sürecini geride bıraktık. İzmir için elimizden geleni yapacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz” diye konuştu.

"İzmirli seçmenimiz iki çok değerli vekil adayımızı seçti"

MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş da, İzmir milletvekillerinin İzmir ve Türkiye için hayırlı hizmetlerde bulunacaklarına inandığını ifade etti. Karataş, “MHP’nin bütün mensupları, ülkü ocaklarımız ve gönüllü kuruluşlarımızla birlikte beraber bir seçim çalışması olmuştur. Seçim sonuçları neticesinde İzmirli seçmenimiz iki çok değerli vekil adayımızı seçti. Dolayısıyla bizler de MHP mensupları olarak iki vekilimizin İzmirimize ve yüce Türk milletine gereken hizmeti vereceği ve cansiperane çalışmaları olacağına eminiz. İzmirimizdeki sıkıntıları, beklentileri, ihtiyaçları TBMM’ye taşıyacakları kanaatindeyiz” dedi.