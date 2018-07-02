POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:56

MHP’li vekiller mazbatalarını aldı

24 Haziran’da Meclise giren MHP İzmir milletvekilleri, İzmir İl Seçim Kurulunda mazbatalarını aldı.MHP İzmir’den Meclise giren Hasan Kalyoncu ve Tamer Osmanağaoğlu, MHP İl Başkanı Necat Karataş ile birlikte mazbatasını aldı. Kalyoncu,...

MHP'li vekiller mazbatalarını aldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

24 Haziran’da Meclise giren MHP İzmir milletvekilleri, İzmir İl Seçim Kurulunda mazbatalarını aldı.

MHP İzmir’den Meclise giren Hasan Kalyoncu ve Tamer Osmanağaoğlu, MHP İl Başkanı Necat Karataş ile birlikte mazbatasını aldı. Kalyoncu, İzmir ve Türkiye için yararlı ve güzel şeyler yapmaya çalışacaklarını belirterek, “Hizmette hem İzmir’e hem ülkeye ve millete elimizden geldiğince katkı sağlamaya, projeler üretmeye ve güzel şeyler yapmaya çalışacağız. Türkiye’yi güzel bir geleceğin beklediği inancındayız” dedi.

Osmanağaoğlu ise, “Zorlu bir seçim sürecini geride bıraktık. İzmir için elimizden geleni yapacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz” diye konuştu.

"İzmirli seçmenimiz iki çok değerli vekil adayımızı seçti"

MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş da, İzmir milletvekillerinin İzmir ve Türkiye için hayırlı hizmetlerde bulunacaklarına inandığını ifade etti. Karataş, “MHP’nin bütün mensupları, ülkü ocaklarımız ve gönüllü kuruluşlarımızla birlikte beraber bir seçim çalışması olmuştur. Seçim sonuçları neticesinde İzmirli seçmenimiz iki çok değerli vekil adayımızı seçti. Dolayısıyla bizler de MHP mensupları olarak iki vekilimizin İzmirimize ve yüce Türk milletine gereken hizmeti vereceği ve cansiperane çalışmaları olacağına eminiz. İzmirimizdeki sıkıntıları, beklentileri, ihtiyaçları TBMM’ye taşıyacakları kanaatindeyiz” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku