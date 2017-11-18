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POLİTİKA:
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18 Kasım 2017 Cumartesi 17:31

Milletvekili Enç: “2019 da ya olacağız ya öleceğiz”

AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, 2019 seçimlerinin yaklaştığını ve bu seçim daha önemli olduğunu belirterek, “2019 da ya olacağız ya öleceğiz” dedi.AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, AK Parti il Kadın...

Milletvekili Enç: '2019 da ya olacağız ya öleceğiz”
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AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, 2019 seçimlerinin yaklaştığını ve bu seçim daha önemli olduğunu belirterek, “2019 da ya olacağız ya öleceğiz” dedi.

AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, AK Parti il Kadın Kolları Başkanı Tülay Özçay ile birlikte AK Parti Korkuteli ilçe Teşkilatı’nı ziyaret etti. İlçe Başkanı İlhami Yıldıran, Kadın Kolları İlçe Başkanı Tülay Yıldız ve partililer tarafından karşılanan Enç, ilçe binasında ilçe yönetimi, Belediye meclis üyeleri, ilçe teşkilatı ve kadın kolları ilçe yöneticileri ile birlikte kahvaltı yaptı.

Partililerle sohbet eden Enç, AK Parti olarak sadece seçim döneminde değil, her zaman halkın yanında olduklarını söyledi.

2019 seçimlerinin yaklaştığını belirten Enç, “AK Partide tek bir dişli değil tüm dişliler çalışır. 2019 seçimleri yaklaşıyor, her seçim her döne önemli di fakat bu seçim daha önemli. 2019 da ya olacağız ya öleceğiz. 2019 da büyük bir zafer kazanmalıyız” dedi

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