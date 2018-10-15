Milletvekili Erol, içi boşaltılmaya başlanan hastanede inceleme yaptı

Elazığ kent merkezinde bulunan ve bir süre önce kapanan Eğitim ve Araştırma Hastanesinin içinin boşaltılması nedeniyle inceleme yapan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, teknik cihazların Suriye’ye gönderilmesinin yanlış olduğunu söyledi.

Eski Eğitim ve Araştırma Hastanesinin teknik donanı sökülerek tırlarla taşınmaya başlandı. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’de inceleme yapmak için eski hastaneye geldi. Malzemelerin Suriye’ye gönderildiğini öğrenen Erol, açıklamada bulundu. Şehir Hastanesinin yapılmasından kaynaklı bölgede yaşanan mağduriyetleri ve bu hastanelerin kendi işlevlerinin korumasıyla ilgili çeşitli toplantılar yaptıklarını anımsatan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Hem esnafın mağduriyetinin giderilmesi hem de ulaşımı kolay olduğu hastanelerimizi sahiplenilmesi anlamında her fırsatta ilimizin yöneticileriyle bir araya geldik. Çözüm arayışı ararken ve bundan 10 gün önce TSO Başkanı başkanlığında ilimizin diğer milletvekilleri, belediye başkanımız, sağlık il müdürümüzle bir araya geldik. Bu hastanelere yeni bir fonksiyon nasıl verebiliriz, verilen fonksiyonla birlikte insanların sağlık sorunlarını en kısa şekilde çözümüyle ilgili ne yapabiliriz, esnafın sorunlarını nasıl çözebiliriz konusunda bir konuşma ve değerlendirme yaptık. Bununla ilgili bir rapor hazırlandığı süreçte üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum ki, bu hafta içerisinde toplam 7 tır buradaki teknik donanım Suriye’ye sevk edilmiş. Şuanda da bir tır daha yüklenmektedir. Bu ülkenin milli serveti. Zaten bizim sorunumuz kendi yurttaşımıza tanımadığımız hakları, bizim yurttaşımız olmayan insanlara gösterdiğimiz ilgi ve alaka daha ön planda. Bu mallar Elazığ’ın ve ülkenin milli servetidir. Buradaki teknik donanımın sökülerek Suriye’ye gönderilmesi ve orada bir hastaneye sevk edilmesi son derece yanlış” dedi.

Bu iki hastanenin Fırat Üniversitesi Hastanesi kapsamına alınması önerisinde bulunduklarını da aktaran Milletvekili Erol, “Şehir hastanesinin yapımı doğru bir mantık olabilir ama yeri, konumu, ulaşımı, insanların oraya gitme tercihini ikinci plana atıyor. İlimizdeki hastalar tedavi amaçlı Fırat Üniversitesi Hastanesi ve özel hastanelere gidiyor. Yoğunluk oralarda çok arttı" ifadelerini kullandı.