Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) milletvekili kayıtları devam ediyor. Kayıt için bazı milletvekilleri aileleriyle gelirken bazıları da seçim bölgelerinden lezzetleri TBMM’ye taşıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) milletvekili kayıtları devam ediyor. Kayıt için bazı milletvekilleri aileleriyle gelirken bazıları da seçim bölgelerinden lezzetleri TBMM’ye taşıyor.

Milletvekili kayıtları TBMM Şeref Holü’nde devam ediyor. AK Parti Ankara milletvekilleri Yalçın Akdoğan, Tuğrul Türkeş, Hacı Turan, Gümüşhane milletvekilleri Cihan Pektaş ve Hacı Osman Akgül, Kilis Milletvekili Hilmi Dülger, İYİ Parti Eskişehir milletvekilleri Aslan Kabukcuoğlu, Durmuş Yılmaz, CHP Bursa milletvekili Yüksel Özkan, Ankara milletvekilleri Levent Gök, Bülent Kuşoğlu, Haluk Koç, Nihat Yeşil, Eskişehir milletvekilleri Jale Nur Süllü, İstanbul milletvekili Gamze Taşçıer, Kahramanmaraş milletvekili Ali Öztunç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici kayıtlarını yaptırdı.

AK Parti Gümüşhane milletvekilleri birbirlerinin rozetlerini taktı ve pestil dağıttı. CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan’ın rozetini eşi taktı. CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve Ankara Milletvekili Levent Gök ise kayıtlarını torunları ile birlikte yaptırdı.

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü torunu ile birlikte geldiğini belirterek, çabalarının gençlere daha iyi bir gelecek bırakmak için olduğunu ifade etti.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Taşçıer, kadınların daha iyi koşullarda yaşaması için mücadelelerinin başlangıcı olacağını söyledi. Taşçıer, mücadeleye alışkın olduğunu ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun erken seçimle ilgili olarak, henüz partilerinin bu konuda karar almadığını ifade etti. Torun, "Eğer bir erken seçim yerel seçim olursa biz hazırlıkları başlatmıştık. Ona göre çalışmalarımızı yapıyorduk" ifadelerini kullandı. Torun, konunun yetkili kurullarda değerlendirileceğini söyleyerek, seçimlere hazır olduklarını ifade etti.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, yerel seçimlerin erkene alınmasına ilişkin soruya, "Yetkili kurullarımız görüşlerini ifade ederler. Biz her türlü seçime hazırız, hiçbir çekincemiz yok. Türkiye’yi bir kere normalleşmeyi sürdürmek zorundayız ve yerel seçimlerden umutluyuz. Parlamento açıklamalı ve gerekli değişiklik yapılmalı" şeklinde konuştu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise erken seçimle ilgili soruya, "Bugüne kadar alınması gerekirdi maalesef geçmiş dönemlerdeki meclis bir irade ortaya koymadı. Bizce alınabilir alınması doğrudur" ifadelerini kullandı.

Destici idam ezası konusunda, "Öldürülen küçük yavrularımız var. Acıları yüreğimizde. Bunlarla ilgili hak ettikleri cezayı almalarını istiyoruz idam. Bunun başka karşılığı yok ve bizzat kurşun sıkan, bombayı atan terör ele başları için idamın getirilmesi lazım. Küçük yaşta çocukları, kadınları kaçırıp tecavüz edip öldüren sapıklar ve Mehmetçiği, polisi şehit eden teröristlerin idam edilmesi lazım" şeklinde konuştu.

AK Parti Kilis Milletvekili Hilmi Dülger de kaydını yaptırarak gazetecilere baklava ikram etti.