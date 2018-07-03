TBMM’de milletvekili kayıtları devam ediyor.

Milletvekili kayıtları Şeref Holü’nde devam ediyor. Kayıt yaptıran MHP Ankara milletvekili Nevin Taşlıçay çocuk istismarına ilişkin, "3 çocuk annesi bir kadın olarak bu konuda genel başkanımız gerekli açıklamaları yaptı. MHP olarak sadece sorunu dillendiren değil çözüm noktasında da önerileri olan önce ülkem ve milletim anlayışının bir temsilcisi olarak bu konunun sıkı takipçisi olacağımdan şüpheniz olmasın. Bununla ilgili yasal düzenlemeler var zaten. Gerekli çalışmalar da yapılıyor bildiğim kadarıyla. Belki idamın bile hafif kalacağını ifade etti genel başkanımız. Bu sorunun kökten çözülmesi ve Türkiye’nin artık çocuk istismarıyla gündeme gelmemesi için ne gerekiyorsa hepsine varız" ifadelerini kullandı.