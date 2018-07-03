POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2018 Salı 17:28

Milletvekili kayıtları devam ediyor

TBMM’de milletvekili kayıtları devam ediyor.Milletvekili, kayıtları TBMM şeref Holü’nde devam ediyor. İYİ Parti Ankara milletvekili Koray Aydın kaydını yaptırdıktan sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Aydın, yerel seçimlerin öne...

Milletvekili kayıtları devam ediyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

TBMM’de milletvekili kayıtları devam ediyor.

Milletvekili, kayıtları TBMM şeref Holü’nde devam ediyor. İYİ Parti Ankara milletvekili Koray Aydın kaydını yaptırdıktan sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Aydın, yerel seçimlerin öne alınmasına ilişkin, "Öne alınacağını düşünmüyorum. Buna hangi muhalefet partisi ’evet’ diyecek. Kasım ayı ile Mart ayı arasındaki farkı biri izah etsin. Mart ayında yapılsın, daha iyi olur, verimli olur" ifadelerini kullandı.

Aydın, çocuklara yönelik istismar konusunda "Ümit ediyorum Meclis çalışmaya başladığında bütün partilerin fikir birliğine vararak bu alanda atılması gereken adımların atılacağını düşünüyorum. Hukuka uygunluğu çerçevesinde nasıl bir yol izleneceği partiler arası görüşmelerde ortaya çıkar. Biz bu konuda atılacak her türlü adımı destekliyoruz" dedi.

Elitaş’ın İYİ Parti Parti’nin dağılabileceği iddialarına Aydın, "Ne yaptığını bilen insanlarız. Sayın Elitaş’ın bu işi yönlendirmesine ihtiyacımız yok. Dolayısıyla öyle bir konu söz konusu değil. Önümüzde mahalli seçimlere konsantre olmuş vaziyetteyiz. En azından teşkilatlarımız baskın yapılan seçimde birbirlerini tam tanıyamamıştı. Şimdi en azından birbiriyle tanışmış, hedef birliğine varmış şekilde seçime gideceğiz. Bizi avantajlı kılacağını düşünüyorum" diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku