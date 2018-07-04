TBMM’de Milletvekili kayıtları devam ediyor.

Milletvekilleri kayıtları TBMM Şeref Holü’nde devam ediyor. Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Erzurum milletvekili Recep Akdağ, Ak Parti Erzurum milletvekilleri İbrahim Aydemir ve Zehra Taşkesenlioğlu kayıt yaptırdı.

Akdağ, gazetecilerin sorularını da cevaplandırdı. Akdağ, Türkiye’deki havanın umut verici olduğunu söyleyerek, özgürlük ortamının, demokrasinin gelişeceğini söyledi.

Akdağ, Başbakanlık kadrolarının ne olacağına ilişkin soruya, "Biz de son Başbakan Yardımcıları oluyoruz. Yeni dönemi milletimize hayırlı kılsın. Mutlaka çalışan herkesin hukuku korunur. Yeni sistemde de bürokratlara, müşavirlere ihtiyacımız olacak" ifadelerini kullandı.

Çocuk istismarı yasasına ilişkin Akdağ, "Üzerinde büyük ölçüde mutabakat olan bir kanun metninde Meclis’e getirmiştik. Erken seçim söz konusu olunca kaldı. Mesele sadece kanun yapmak değil. Acil Eylem Planı yaptık. Zannediyorum, Cumhurbaşkanı’mızın ilk ele alacağı konulardan birisi olacaktır" şeklinde konuştu.

CHP Hatay milletvekili Serkan Topal, Mehmet Güzelmansur ve İsmet Tokdemir gazetecilere defne sabunu ve künefe ikram ettiler.

Topal, batışın, kardeşliğin güzelliklerini yansıtmaya bellilerinizi söyleyerek, adaleti tesis etmek için mücadelelerinin devam edeceğini söyledi.

Güzelmansur ise Meclis’in tatlı başlayıp tatlı bitmesini temenni etti.

AK Parti Sakarya milletvekili Kenan Sofuoğlu, "Benim için süreç altı hafta önce başladı. Bu görevi kabul etmemde başlıca sebep Cumhurbaşkanı’mıza olan sevgim ve saygımdır. Onun yanında dimdik durmak için buradayım" ifadelerini kullandı.

Sofuoğlu, sporda iz bırakacak işler yapmak istediğini belirterek, "Sıfırdan gelmiş biri olarak bir çok sıkıntı yaşadım. İnşallah hedefle kitlem siyasetin içinde gençler, sporcular olacak. En iyi bildiğim işte faydalı olmak için hizmet vermeye çalışacağım" diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, sokakta çocukların maç yaptığını gördüklerini ve onlara katıldıklarını kaydederek, "Bizim açımızdan çok güzel, zevkli bir kampanya dönemi oldu. Güzel bir neticesi oldu" iradelerini kullandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, mahalle aralarından yetişerek, milli takımlarda oynadıklarını belirterek, "Mutluyum, heyecanlıyım. Hepsinden daha önemlisi Cumhurbaşkanı’mızın çizeceği, milletimize hizmet etmek için çok hırslı ve inatçıyım. Biz Allah’a hamdolsun olsunlar bize verilen görevleri layıkıyla yerine getirdik" diye konuştu.

Özalan, fair plan ödülünün siyasete yansıyacağını soran gazeteciye, "Ben mücadeleci bir insanım. Fair play alınması gerekiyorsa alırım, karşılık verilmesi gerekiyorsa veririm. Sayın Cumhurbaşkanı’mıza yapılacak en ufak hakarette karşılarına benim çıkacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.