POLİTİKA:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:55

Milletvekili kayıtları devam ediyor

TBMM’de milletvekili kayıtları devam ediyor.Milletvekili kayıtları TBMM Şeref Holü’nde devam ediyor.İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Fahrettin Yokuş’un sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Sayın...

Milletvekili kayıtları devam ediyor
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TBMM’de milletvekili kayıtları devam ediyor.

Milletvekili kayıtları TBMM Şeref Holü’nde devam ediyor.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Fahrettin Yokuş’un sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Sayın milletvekilimiz kendi şahsi görüşlerini kanaati olarak değerlendiriyorum. Grubumuzu izam eden bir açıklama değildir. Sayın milletvekilimizin açıklamasının tamamını okuduğumuzda şunu görüyoruz; Memleketin hayrına herhangi iş yapıldığında İYİ Parti olarak biz buna destek veririz" ifadelerini kullandı.

Türkkan, Meclis’e millet ittifakı olarak girdiklerinin hatırlatılması üzerine, "Mecliste İYi Parti olarak devam edeceğiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç milletvekili kayıtlarını yaptırdı.

AK Parti Ankara Milletvekili Erdoğan beş çocuğu ile kayıt yaptırmaya gelirken, rozetini en büyük oğlu Ahmet Emre taktı.
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