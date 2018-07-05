POLİTİKA:
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05 Temmuz 2018 Perşembe 13:15

Milletvekili kayıtları devam ediyor

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, “Çok verimli arazilerimiz var. Türkiye’de üretilen pirinçsin yüzde 50’si Edirne bölgesinde üretiliyor. Tarım ile ilgili projelerimiz var” dedi.

Milletvekili kayıtları devam ediyor
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AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, “Çok verimli arazilerimiz var. Türkiye’de üretilen pirinçsin yüzde 50’si Edirne bölgesinde üretiliyor. Tarım ile ilgili projelerimiz var” dedi.

Milletvekili kayıtları TBMM Şeref Holü’nde devam ediyor.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, TBMM’ye gelerek kaydını yaptırdı. Aksal, kurulduğundan beri AK Parti’de siyaset yaptığını kaydetti. Aksal, “İnanılmaz bir teveccüh vardı. En iyi Edirnemizi burada temsil edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Aksal, projeleri hakkı bilgi vererek, Edirne’de hızlı tren çalışmalarını olduğunu ifade etti. Aksal, “Ergene’yi temizlememiz gerekiyor. Çok verimli arazilerimiz var. Türkiye’de üretilen pirincin yüzde 50’si Edirne bölgesinde üretiliyor. Tarım ile ilgili projelerimiz var” dedi.
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