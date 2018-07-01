Milletvekilleri kayıtları devam ediyor

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi’nin ardından milletvekillerinin TBMM’deki kayıt işlemleri devam ediyor.

Milletvekili kayıtları TBMM Şeref Holü’nde devam ediyor. AK Parti Balıkesir milletvekilleri Belgin Uygur, Mustafa Canbey ve Şanlıurfa milletvekili Zemzem Gülender Açanal kayıtlarını yaptırdı. AK Parti Balıkesir milletvekili Belgin Uygur, seçim sonuçlarının hayırlı olması temenni ederek, 27. dönemin Türkiye ve millete hayırlara vesile olması dileğinde bulundu. Uygur, cinsel istismara yönelik çalışmaların başlayacağını hatırlatan gazeteciye, "Mevcut ceza yasamızda çocuğa yönelik cinsel istismar ile ilgili cezalarımız ağır. Bu konuda hükümetimizin alacağı kararlar doğrultusunda hep birlikte hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı. Yerel seçimlerin erkene alınması konusunda Uygur, AK Parti olarak seçimlere hazır olduklarını belirtti.

Canbey, kayıt yaptırmaya bacağında ödem oluşması sebebiyle medikal ateş ile geldi ve kaydını yaptırdı.

Açanal ise kayıt yaptırmaya ailesi ile birlikte geldi. Açanal’a rozeti eşi Bekir Sıtkı Açanal taktı. Açanal, 24 Haziran seçimlerinin hayırlı olmasını dileyerek, birlik, beraberlik içinde iyi çalışmalar yapma temennisinde bulundu. Açanal, çocuklara cinsel istismarına yönelik soruya, "Tahmin ediyorum yeni dönemde gündeme gelecek. Gerekli cezai müeyyideler uygulanacaktır" diye konuştu. İdam cezasının gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya ise Açanal, "Neden olmasın? İnsanlık dışı işler bunlar. Çok üzücü" şeklinde konuştu.

Yerel seçimlerin öne alınmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın açıklamalarına yönelik, "Fakıbaba öyle söyledi ama biz 30 Mart diye biliyoruz. Süreç o şekilde işleyecek. Yeni Meclis ne getirir ne götürür birlikte izleyeceğiz" dedi.