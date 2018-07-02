POLİTİKA:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:53

Milletvekilleri kayıtları devam ediyor

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) milletvekili kayıtları devam ediyor.

Milletvekilleri kayıtları devam ediyor
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Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) milletvekili kayıtları devam ediyor.

Milletvekili kayıtları TBMM Şeref Holü’nde devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz ile Feyzi Berdibek kayıtlarını yaptırdı.

Yılmaz, 24 Haziran ile birlikte yeni yönetim sisteminin ilk seçimlerini gerçekleştirdiklerini kaydederek, ilk defa yeni yönetim sistemine göre Meclisin toplanacağını ve görevini yapacağını söyledi. Yılmaz, sistemden kaynaklanan bir istikrarın olduğunu söyleyerek, halkın güven oyunu sandıkta verdiğini belirtti.

Yılmaz erken seçim konusunda, "Henüz partimizde böyle bir konuyu tartışmış, belli bir görüşü karara bağlamış değiliz. Bir partinin kararı ile olacak bir husus değil. Meclisimizde Anayasa değiştirecek çoğunluğu ile karara bağlayabileceği bir konu" diye konuştu.

Yılmaz, burma kadayıf, bal ve ceviz ikramlarıyla Meclise geldiklerini sözlerine ekledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya da kayıt yaptırdı.
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