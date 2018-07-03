Milletvekilleri kayıtları devam ediyor

TBMM’de milletvekili kayıtları devam ediyor.

Milletvekili kayıtları TBMM Şeref Holü’nde devam ediyor. MHP Genel Başkan Yardımcıları İzzet Ulvi Yönter, Celal Adan, Semih Yalçın ve AK Parti Ankara milletvekili Barış Aydın kayıtlarını yaptırdı.

Yönter, çocuğunun yarın doğacağını belirterek, cinsiyetinin erkek olduğunu açıkladı. Yönter, ismine yönelik sorulara da "İsmi belli, sürpriz olsun" ifadelerini kullandı.

Yönter, Kırıkkale Başsavcısının Ankara’ya atanmasına ilişkin Devlet Bahçeli’nin açıklamalarını soran gazeteciye, "Sayın Genel Başkanımızın açıklamaları çok açıktır. Her şey çok açık. Mesajları dikkatli okuyun" şeklinde konuştu.

Kaydını yaptıran AK Parti Ankara milletvekili Barış Aydın’ın rozetini annesi taktı.

Kayıt yaptırmaya torunu ile birlikte gelen CHP Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, torunu ile siyasi çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

AK Parti Ordu milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Ergün Taşçı ve Metin Gündoğdu da kayıtlarını yaptırdı. Yediyıldız, 24 Haziran’ın Türkiye ve dünya için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu söyleyerek, "Milletvekili olduğumuz ilin sorunlarını bilerek buraya geldik. İnşallah ilimizdeki sorunları beş yıl sonunda halletmiş oluruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Artvin milletvekili Erkan Balta da kayıt yaptırdı. Balta en uzun süre İl Başkanlığı yapan kişi olarak biliniyor.