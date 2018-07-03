Milletvekilleri kayıtları devam ediyor

Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletvekili kayıtları devam ediyor. Kayıt için TBMM’ye gelen AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu, "Özellikle uluslararası sermayenin yeniden yatırım açısından cazibe merkezi bir ülke konumunda olacağız” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletvekili kayıtları devam ediyor. Kayıt için TBMM’ye gelen AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu, "Özellikle uluslararası sermayenin yeniden yatırım açısından cazibe merkezi bir ülke konumunda olacağız” dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu, Meclis Şeref Holü’ne gelerek milletvekili kaydını yaptırdı. Daha sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan Babuşçu, çocuk istismarına yönelik soruya, "Yapılacak olan bunu nihayetlendirmek ve kamuoyunu da tatmin edecek bir yasal düzenlemeyi çıkartmaktır" ifadelerini kullandı.

Enflasyon rakamlarına ilişkin soru üzerine Babuşçu, "Belki enflasyon rakamının yüksek çıkmış olması o kriz senaryoları ve dengelerle uğraşmanın ortaya çıkardığı geçici bir süreç olabilir. Şimdi istikrar var. Önümüzde 5 yıllık bir seçimsiz dönem, hızlı karar alacak ve icraat yapacak bir model var. Ben eminim çok kısa sürede ekonomik istikrar da yeniden sağlanacak. Özellikle uluslararası sermayenin yeniden yatırım açısından cazibe merkezi bir ülke konumunda olacağız” diye konuştu.