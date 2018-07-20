Milli Eğitim Selçuk: “Çok daha sakin, dingin bir sınav dönemi geçecek” (2)

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Biz önümüzdeki sene bu sınavın çocukları huzursuz eden bölümleriyle ilgili her türlü önlemi alacağız. Çok daha sakin, dingin bir sınav dönemi geçecek” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Biz önümüzdeki sene bu sınavın çocukları huzursuz eden bölümleriyle ilgili her türlü önlemi alacağız. Çok daha sakin, dingin bir sınav dönemi geçecek” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, medyanın Ankara temsilcileri ve eğitim muhabirleriyle Ankara Palas’ta kahvaltıda bir araya geldi. Toplantıda yaptığı konuşmada veriye dayalı bir politika üreteceklerini belirten Bakan Selçuk, “MEB’in big data yönetimi, yapay zeka konusunda neler yapabileceği konusunda iki ayrı çalışma var. Veri çok önemli. Enformasyonun bilgiye dönüşmesi gerekiyor, bilginin olması yetmiyor bilgeliğe dönüşmesi gerekiyor. Ana konularla ilgili vizyon belgelerimizi hazırlıyoruz. Bu belgeler uluslararası kuruluşların ölçülebilir parametreleri üzerinden düzenlenecek. Ama bu coğrafyadan çıkacak, bu topraktan çıkacak. Eğitim ihraç edilebilir ama ithal edilemeyen bir şeydir. Şeffaf olmayı çok arzuluyoruz. Birbirimizden bir şey gizlediğimiz ortamın çocuklarımızın hayrına olmadığı açık. Biraz zaman alacak yapacağımız işler. Biz bir gökdelen inşa etmek istiyoruz. Bunun için toplumsal mutabakata ihtiyaç var. Biz eğitimi belirli bir kapalı alanda kurum olarak görmüyoruz. Ekonomi ile demokrasi ile doğrudan doğruya ilişkili olduğunu düşünüyoruz. Her yeri okul olarak görüyoruz. Çocuk neredeyse biz oradayız. Günlük ortalama 4 saat civarında internette, sosyal medyada dolaşan çocuklarımız var. Asıl sorun oralarda yaşanıyor ve biz bunları bir şekilde algılamak zorundayız. Yasaklamaktan bahsetmiyorum. Diploma temelli değil, vasıf temelli bir anlayışı göreceksiniz. Çok daha proaktif, 360 derece bir bakanlık göreceksiniz. Bunu zamanla göreceksiniz. Buna büyük bir direnç olacak biliyorum. Eğitim en muhafazakar kurumdur. Sosyal medyayı takip eden iyi bir ekip kurduk. Bize biraz izin verin, biraz çalışalım. Hemen bizden bir şey beklerseniz, eski hataları yaparız. Biz ya gemimizi inşa ederiz, ya da selde sürükleniriz” ifadelerini kullandı.

“Aslında 2040’ların dünyası için bu hazırlık”

Gazetecilerin sorularını da cevaplayan Selçuk, 3 yıllık açıklayacakları programla ilgili soru üzerine, “3 yıllık dediğimiz yapı bu toplumun aceleciliğiyle ilgili. Bir takvim noktası ortaya koymakla ilgili. Bizim çocuklarımız ilkokula başlayan çocuklarımız 2040’lara doğru iş hayatına atılacaklar. Bu 3 yılın sürdürülmesi manasında değil, burasını eksik ifade ettim. Bu aslında 2040’ların dünyası için bu hazırlık. Çünkü ilk büyü kırılma tekillik çağı dediğim şey o zamanlar” açıklamasında bulundu.

“Bizim gemi yürürken bir tadilat içerisinde olacağız”

Bakan Selçuk, mevcut eğitim sistemi ve sınav sistemiyle ilgili soru üzerine, "Sistem teorisi açısından baktığımızda herhangi bir sınavın değiştirilmesi bir sistem değişikliği değil, uygulama değişikliğidir. Eğitimin dilinde öyle bir karmaşa var ki bir uygulamada yapılan değişikliği toplum ister istemez sistem değişikliği olarak algılıyor. Bizim açık denizde giden çok büyük bir gemimiz var. Limana çekip onarma ihtimaline sahip değiliz. Gemi yürürken bir tadilat içerisinde olacağız. Yenilenerek dönüşeceğiz” dedi.

“Matematik bizim ana konularımızdan bir tanesi, din ana konularımızdan bir tanesi”

Bir soru üzerine Selçuk, şöyle konuştu:

“Eğer bir ülke sınav merkezli bir eğitime sahipse matematiği işlem temelli yapar. Eğer sınav temelli bir ülkeniz yoksa anlam temelli bir matematik yaparsınız. Bizim çocuklarımızın anlam temelli bir matematik öğreniminin önündeki engel sınav temelli bir sistem. Eğer biz zaman içerisinde sınav temelli sistemin ateşini düşürüp gerçekten insanların bulundukları bölgelerde tabi bir akışla eğitim almasına fırsat veren bir yapıyı götürebilirsek o zaman zaten sınavın baskısı azalacak ve biz bu süreçte öğretim programlarındaki algı ve baskıyı azaltıp çocuğun 3 sene de gördüğü matematiği belki 6 senede vereceğiz. Matematik bizim ana konularımızdan bir tanesi, din ana konularımızdan bir tanesi.”

“Çok daha sakin, dingin bir sınav dönemi geçecek”

Liselere geçiş sınavını değerlendiren Bakan Selçuk, "Bir eğitim sisteminin 1 yıl içinde ülkedeki bütün çocuklara İngilizce öğretmesinden bekletmiyoruz herhalde. Süpermen olmadığımı söylemiştim. Sınava bakmıyorum, ben bu sınavın çocuğun hayatını nasıl etkilediğini, aileyi nasıl huzursuz ettiğine bakıyorum. Her şekilde biz önümüzdeki sene bu sınavın çocukları huzursuz eden bölümleriyle ilgili her türlü önlemi alacağız. Çok daha sakin, dingin bir sınav dönemi geçecek. Eğitim sisteminin yapısal dönüşüme ihtiyacı var. Nasıl orta gelir tuzağı varsa Türkiye’nin orta eğitim tuzağı var. Biraz zaman gerekiyor. Bütün mesele, sınavın baskısı konusunda Türkiye’de oluşan örgütlü yapıyı kırmak” şeklinde konuştu.

Yeni bir öğretmen atamasının olup olmayacağı sorusuna Selçuk, “Siyaset mümkünle makbul olanın dengesini kurmak. Bizim şu anda deklare ettiğimiz rakam neyse odur. Bu konuyla ilgili taleplerin, beklentilerin farkındayım. Eğer bir imkan varsa, mümkün olursa makul bir seviyede çalışma yapılır. Ama şu anda çok net söylüyorum böyle bir şey yok” yanıtını verdi.

Öğretmen performans sistemiyle ilgili soru üzerine Bakan Selçuk, "Öğretmen performansıyla ilgili ilan edilen şeyin işlevsel olduğunu düşünmüyorum ve böyle bir şeyi Bakanlık olarak uygulamayacağız. Ben önce kendi performansımdan başlamayı tercih ederim” açıklamasında bulundu.

“Sözleşmeli öğretmenlere sağlık özrü konusunda bir kolaylık, rahatlama getireceğiz”

Sözleşmeli öğretmenlerle ilgili sağlık durumlarıyla ilgili konular olduğunu aktaran Selçuk, “Sağlık özrü konusunda bir kolaylık, rahatlama getireceğiz. Sözleşmeli öğretmenlerin 4 yıl süreyle bir atama isteyemiyorlar. Fakat ailesinde çocuğu kendisi ya da eşi eğer bulunduğu bölgede tedavi imkanına sahip değilse yine de atama imkanı yok. Biz iş olarak bakmıyoruz o çocuğun hayatı olarak bakıyoruz” dedi.

“Önümüzdeki sene liseye başlayacak olan öğrencilere mevcut sınav sistemiyle bu sene tekrar değişiyor demek gibi bir söylemimiz olmayacak”

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, konuşmasına şöyle devam etti:

“Önümüzdeki sene liseye başlayacak olan öğrencilere mevcut sınav sistemiyle ilgili bir taahhütte bulunulmuş. Denilmiş ki ‘LGS’nin böyle bir yapısı var. Bu sene bunun örneğini gördünüz.’ Bizim bu çocuklara bu sene tekrar değişiyor demek gibi bir söylemimiz olmayacak. Çok net söylüyorum. Biz sadece bu sınav sisteminin içinde barındırdığı bazı sıkıntıları, bazı işlevsiz hususları rahatlatıp bizim çocuklarımızın ‘seneye sınav sistemi değişmiyor ama bizim için çok daha net oyunun ortasında kuralın değişmeyeceği bir süreç yaşanacak, bende işime gücüme bakayım’ diyebileceği bir ortam olacak.”

Müfredat değişikliğiyle ilgili soru üzerine Selçuk, "Biz bu müfredatın iyi bir müfredatın büyük sistem içerisinde uyumluluk yüzdesine bakıyoruz. Bunu bütünsel fotoğraf üzerinden değerlendiriyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

"Sizce yeni sistemin Milli Eğitim Bakanı neden siz oldunuz?" sorusu üzerine Selçuk, yeni Cumhurbaşkanlığı sistemini önemsediğini anlatarak, "Benim bu arada Milli Eğitim Bakanlığı ile ilişkilendirilmem tümüyle yeni sistem içerisinde devletin yeni vizyonunun gerekçesi olaraktır diye tahmin ediyorum. Bu dönem çok daha rahat hareket edilebilecek bir dönem diye düşünüyorum" dedi.