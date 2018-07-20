POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Temmuz 2018 Cuma 12:20

Milli Savunma Bakanı Akar: “En son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz devam edecek”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilene kadar süreceğini söyledi. Bakan Akar, bedelli askerlik konusunda ise, “Konu yüce Mecliste görüşülecek, bu çerçevede gerekli sonuçları hep birlikte takip edeceğiz” dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar: 'En son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz devam edecek”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilene kadar süreceğini söyledi. Bakan Akar, bedelli askerlik konusunda ise, “Konu yüce Mecliste görüşülecek, bu çerçevede gerekli sonuçları hep birlikte takip edeceğiz” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Valiliğini ziyaret etti. Bakan Akar, burada AK Parti Milletvekilleri Mehmet Özhaseki, Taner Yıldız, Mustafa Elitaş, İsmail Tamer, İsmail Emrah Karayel ve Kayseri Valisi Süleyman Kamçı tarafından karşılandı. Bakan Akar ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, “Yeni sistem çerçevesinde Cumhurbaşkanımız tarafından Milli Savunma Bakanlığı görevini verdiler. Bu ülkemizin, milletimizin birliği ve beraberliği için, asil milletimizin egemenliği ve bağımsızlığı için elimizden gelen tempoda aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Görevi aldıktan sonra Milli Savunma Bakanlığı olarak, Sayın Genelkurmay Başkanımız ve Sayın Kara Kuvvetleri Komutanımızın görevlerini kutlamak için bildiğiniz gibi Hakkari Dağbaşı karakoluna gittik. Askerlerimiz, subay ve astsubaylarımız ile birlikte evlerde eşlerimiz tarafından hazırlanan keklerle kutlama töreni yaptık. Gerçekten çok duygulandık. Arkadaşlarımızın büyük bir fedakarlık içinde kendilerine verilen görevi büyük bir ciddiyetle yaptıklarını gördük. Zor şartlarda gerçekten büyük bir aşk ve heyecanla, azimle vatan görevini yerine getirdiklerini gördük. Yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadelede büyük başarılar sağlandı. Çok şükür yurdumuzun, sınırlarımızın ötesine çıkarıldılar ve sınır ötesinde de onların peşindeyiz. Bizim amacımız ve gayretimiz ülkemizin birlik ve beraberliği, huzur içinde yaşaması. Bu çerçevede komşu ülkelerin de siyasi ve toprak bütünlüğüne saygı göstererek, aynı zamanda ülkemizin birlik ve bütünlüğünü korumak çerçevesinde gerekli faaliyetlerimizi ve operasyonlarımızı yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. En son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz devam edecek. Yeni görevlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Bakan Akar, bedelli askerlikle ilgili soruya ise, “Bildiğiniz gibi bedelli askerlikle ilgili Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde ilgili personelle ilgili yerlerle gerekli koordinasyon yapılmak suretiyle bir hazırlık yapıldı. Bu çalışma yüce Meclisimize sunuldu. Bu çalışma komisyonda ve gerekli görüşmeler yapılacak. Bu çerçevede gerekli sonuçları hep birlikte takip edeceğiz. Bu söz konusu yasanın da ülkemize ve gençlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” cevabını verdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku