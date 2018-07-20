Milli Savunma Bakanı Akar: “En son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz devam edecek”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilene kadar süreceğini söyledi. Bakan Akar, bedelli askerlik konusunda ise, “Konu yüce Mecliste görüşülecek, bu çerçevede gerekli sonuçları hep birlikte takip edeceğiz” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Valiliğini ziyaret etti. Bakan Akar, burada AK Parti Milletvekilleri Mehmet Özhaseki, Taner Yıldız, Mustafa Elitaş, İsmail Tamer, İsmail Emrah Karayel ve Kayseri Valisi Süleyman Kamçı tarafından karşılandı. Bakan Akar ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, “Yeni sistem çerçevesinde Cumhurbaşkanımız tarafından Milli Savunma Bakanlığı görevini verdiler. Bu ülkemizin, milletimizin birliği ve beraberliği için, asil milletimizin egemenliği ve bağımsızlığı için elimizden gelen tempoda aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Görevi aldıktan sonra Milli Savunma Bakanlığı olarak, Sayın Genelkurmay Başkanımız ve Sayın Kara Kuvvetleri Komutanımızın görevlerini kutlamak için bildiğiniz gibi Hakkari Dağbaşı karakoluna gittik. Askerlerimiz, subay ve astsubaylarımız ile birlikte evlerde eşlerimiz tarafından hazırlanan keklerle kutlama töreni yaptık. Gerçekten çok duygulandık. Arkadaşlarımızın büyük bir fedakarlık içinde kendilerine verilen görevi büyük bir ciddiyetle yaptıklarını gördük. Zor şartlarda gerçekten büyük bir aşk ve heyecanla, azimle vatan görevini yerine getirdiklerini gördük. Yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadelede büyük başarılar sağlandı. Çok şükür yurdumuzun, sınırlarımızın ötesine çıkarıldılar ve sınır ötesinde de onların peşindeyiz. Bizim amacımız ve gayretimiz ülkemizin birlik ve beraberliği, huzur içinde yaşaması. Bu çerçevede komşu ülkelerin de siyasi ve toprak bütünlüğüne saygı göstererek, aynı zamanda ülkemizin birlik ve bütünlüğünü korumak çerçevesinde gerekli faaliyetlerimizi ve operasyonlarımızı yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. En son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz devam edecek. Yeni görevlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Bakan Akar, bedelli askerlikle ilgili soruya ise, “Bildiğiniz gibi bedelli askerlikle ilgili Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde ilgili personelle ilgili yerlerle gerekli koordinasyon yapılmak suretiyle bir hazırlık yapıldı. Bu çalışma yüce Meclisimize sunuldu. Bu çalışma komisyonda ve gerekli görüşmeler yapılacak. Bu çerçevede gerekli sonuçları hep birlikte takip edeceğiz. Bu söz konusu yasanın da ülkemize ve gençlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” cevabını verdi.