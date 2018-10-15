Milli Savunma Bakanı Akar, Katarlı mevkidaşı ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Halid Bin Muhammed el-Atiyye ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Halid Bin Muhammed el-Atiyye ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Katarlı mevkidaşı Halid Bin Muhammed el-Atiyye’yi Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen törenle karşıladı. İki ülke milli marşlarının okunmasının ardından ikili görüşmelere geçildi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmelerde ikili ve bölgesel ilişkiler, savunma alanında işbirliği gibi konuların ele alındığı öğrenildi.