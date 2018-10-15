Milli Savunma Bakanı Akar: “Münbiç’te ortak devriye yakın bir zamanda başlayacak”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Münbiç’te ortak devriye yakın bir zamanda başlayacak” dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gazetecilerin sorularını cevapladı. Akar, İdlib’de terör unsurlarının geri çekilmesiyle ilgili planlandığı gibi devam ettiğini, taahhütlerin arkasında olduklarını vurguladı. Bakan Akar, Münbiç’teki ortak devriye görevleriyle ilgili, “Kısa bir süre içinde eğitimler tamamlanacak. Ortak devriye yakın bir zamanda başlayacak” dedi.