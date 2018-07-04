Milli Savunma Bakanı Canikli, Bosna Hersekli mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Canikli, resmi temasları kapsamında geldiği Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da Bosna Hersekli mevkidaşı Marina Pendes ile ikili ve heyetlerarası görüşmelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Canikli, resmi temasları kapsamında geldiği Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da Bosna Hersekli mevkidaşı Marina Pendes ile ikili ve heyetlerarası görüşmelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, resmi temasları kapsamında geldiği Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da temaslarına devam ediyor. Canikli, Bosna Hersek Savunma Bakanı Marina Pendes ile bir araya geldi.

Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Bakir İzetbegoviç ile görüşecek olan Canikli ardından Bosna Hersek Türk Temsil Başkanlığını ziyaret edecek.