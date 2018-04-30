Mirziyoyev: “Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan’la beraber tarihi evraklara imza attık”

Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başkent Taşkent’te katıldıkları Özbekistan-Türkiye İş Forumu’nda, “Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan’la beraber tarihi evraklara imza attık” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Devlet Başkanı Mirziyoyev, Erdoğan’ın Özbekistan’a yaptığı resmi ziyaret kapsamında katıldığı Özbekistan-Türkiye İş Forumu’nda “Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan’la beraber tarihi evraklara imza attık” dedi.

İş forumunda yaptığı konuşmada Özbekistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatan Mirziyoyev “Bugün iki ülke cumhurbaşkanları katılımıyla düzenlenen İş Forumu da bizim yeni tarihimizdir” diye konuştu.

İki ülke arasındaki iş birliğinin artması gerektiğini vurgulayan Mirziyoyev, “Bugünkü İş Forumu’ndan amacımız devlet liderleri olarak iş adamlarına tam güvence vermek, her türlü sorularını cevaplamak. İki ülke iş dünyası işbirliğini güçlendirmekten yanayız” şeklinde konuştu.

Özbekistan- Türkiye ilişkilerinin kat ettiği yola dikkat çeken Mirziyoyev, “Türkiye’ye vize muafiyeti tanıdık. Buradaki amacımız Türk işadamları ve turistleri için kolaylık sağlamaktı. Ekim ayında uçuşlar hakkında görüşmüştük. Bugüne kadar yeni uçuşları başlattık. Bugün uçuşların sayısını arttırma konusunda da anlaşmaya vardık. İstanbul-Semerkant seferlerinden sonra şimdi de İstanbul-Buhara ve İstanbul-Hive seferlerini başlatacağız” dedi.

“Sizin sermayenizin ve paranızın güvencesi benim”

İki ülke arasındaki problemlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde yürütülen çalışmalar sonucu aşıldığını söyleyen Mirziyoyev, “Size karşı önceden hatalar oldu. Bu konuda çok titiz davranıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir kez daha size karşı yanlış olursa artık bize karşı olan güveniniz tamamen kaybolur. Sizin sermayenizin ve paranızın güvencesi benim. Bu konuda yanlış yapan kim olursa olsun cezası büyük olur” ifadelerini kullandı.