Mısır’dan Hamas’a resmi ziyaret daveti

Mısır, Hamas’ı ülkeye davet etti.Hamas Siyası Büro Başkanı İsmail Haniye’nin Danışmanı Tahir En-Nunu yaptığı açıklamada, Haniyye’nin Mısırlı yetkililer tarafından Filistinli gruplar arasında uzlaşı meselesini ve Gazze sınırında yaşananları görüşmek üzere resmi ziyaret aldığını duyurdu. En-Nunu, Hamas’ın gelen davet üzerine görüşmeler için Kahire’ye üst düzey bir heyet göndereceğini ifade etti.
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