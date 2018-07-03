Mısır’dan Hamas’a resmi ziyaret daveti

Mısır, Hamas’ı ülkeye davet etti.

Hamas Siyası Büro Başkanı İsmail Haniye’nin Danışmanı Tahir En-Nunu yaptığı açıklamada, Haniyye’nin Mısırlı yetkililer tarafından Filistinli gruplar arasında uzlaşı meselesini ve Gazze sınırında yaşananları görüşmek üzere resmi ziyaret aldığını duyurdu. En-Nunu, Hamas’ın gelen davet üzerine görüşmeler için Kahire’ye üst düzey bir heyet göndereceğini ifade etti.