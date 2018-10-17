POLİTİKA:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 15:15

Moldova ile Türkiye arasında Stratejik Ortaklık Açıklaması imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temaslarda bulunmak üzere geldiği Moldova’da gelen, iki ülke arasında Stratejik Ortaklık Açıklaması imzalandı.

Moldova ile Türkiye arasında Stratejik Ortaklık Açıklaması imzalandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temaslarda bulunmak üzere geldiği Moldova’da gelen, iki ülke arasında Stratejik Ortaklık Açıklaması imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova’da temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile ikili görüşmesinin ardından basın toplantısı için kameraların karşısına çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşının açıklamaları öncesinde Türkiye ile Moldova arasında Stratejik Ortaklık Açıklaması imzalandı.

Stratejik İşbirliği Açıklaması, iki ülkenin hayati çıkarları söz konusu olduğunda tereddütsüz yardım etmelerini kapsıyor.
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