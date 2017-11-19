Mugabe, Aralık’a kadar görevde kalacak

Öte yandan ordunun yönetimi ele geçirmesinin ardından büyük oranda ev hapsine alınan ve istifaya zorlanan Devlet Başkanı Robert Mugabe’nin iktidarda bulunan Afrika Ulusal Birliği-Vatansever Cephe’nin (ZANU-PF) liderliğinden alınmış, istifası için 24 saat süre tanınmıştı.

İstifa etmesi beklenen Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe, televizyonda halka seslendiği konuşmasında görevine Aralık ayına kadar devam edeceğini açıkladı.

Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe, ordu baskısına rağmen Aralık ayına kadar görevine devam edeceğini açıkladı.

Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe, ordu baskısına rağmen Aralık ayına kadar görevine devam edeceğini açıkladı.