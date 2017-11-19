Mugabe’nin parti liderliğinden alınmasını dans ederek kutladılar

Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe’nin kurucusu olduğu ZANU-PF Partisi’nin liderliğinden azledilmesini partililer dans ederek kutladılar.

Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe’nin kurucusu olduğu ZANU-PF Partisi’nin liderliğinden azledilmesini partililer dans ederek kutladılar.

İktidarda bulunan Zanu-PF Partisi kurucuları ve liderleri, Mugabe’nin görevden alınıp alınmamasına karar vermek amacıyla bugün toplandı. Toplantıda istifaya zorlanan Devlet Başkanı Robert Mugabe, iktidarda bulunan Afrika Ulusal Birliği-Vatansever Cephe’nin (ZANU-PF) liderliğinden alındı. Karar, partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile duyuruldu. Mugabe’nin yerine ise Yardımcısı Emmerson Mnangagwa’nın getirileceği kaydedildi. Kararın ardından toplantının yapıldığı salonda coşku hakim olurken, binlerce partili Mugabe’nin görevden alınmasını dans ederek kutladı.



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Mugabe’nin geçtiğimiz hafta Başkan Yardımcısı Emmerson Mnangagwa’yı görevden alarak yerine eşi Grace Mugabe’yi uygun gördüğünü açıklaması ülkedeki krizin fitilini ateşlemişti. Mugabe’nin ifadeleri üzerine ordu harekete geçmiş ve tanklar sokaklara çıkmıştı. Ordunun bunun darbe olmadığını savunmasının ardından Mugabe’nin ev hapsine alındığı kaydedilmişti.