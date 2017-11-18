Mugabe’ye istifa çağrısı

Zimbabve’nin başkenti Harare’de Zimbabve Devlet Başkanı Robet Mugabe’nin istifasını talep eden binlerce gösterici toplanıyor.



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Zimbabve’nin başkenti Harare’de ordunun görevden aldığı Zimbabve Devlet Başkanı Robet Mugabe’nin istifasını talep eden binlerce gösterici toplanıyor. Ayrıca iktidar partisi Afrika Ulusal Birliği - Yurtsever Cephe (ZANU-PF)’den de 37 yıldır iktidar olan Mugabe için istifa çağrısında bulundu.