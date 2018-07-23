Muhafazakar Yükseliş Partisi Lideri Yılmaz’dan, Akşener’in kongre kararıyla ilgili açıklama

Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Meral Akşener’in aldığı kongre kararını değerlendirerek, "Akşener’in hedefinde Koray Aydın var. Akşener ve ekibi Koray Aydın’ın başarısını hazmedemiyor. İlerisi için tehlike görüyor" dedi. MYY Lideri Yılmaz Akşener’in aday olacağını da iddia etti.

Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Meral Akşener’in aldığı kongre kararını değerlendirerek, "Akşener’in hedefinde Koray Aydın var. Akşener ve ekibi Koray Aydın’ın başarısını hazmedemiyor. İlerisi için tehlike görüyor" dedi. MYY Lideri Yılmaz Akşener’in aday olacağını da iddia etti.

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Meral Akşener’in kongre kararıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. MYP Lideri Yılmaz, kongre kararının hedefinin Koray Aydın olduğunu söyleyerek, "Kongre kararında hedef Koray Aydın hakimiyetini engellemektir. Akşener, Koray Aydın tarafından yapılan teşkilatlanma başarısının gerisinde kaldığı için kongre kararı ile farklı senaryolar içine girmişlerdir.İYİ Parti de Kocaeli ve İzmir ekibinden oluşan ekip şimdi Koray Aydın tarafından elde edilen yüksek başarıyı kendileri için tehlike olarak görüyorlar. Özellikle alınacak parasal devlet yardımı da parti de yeni yapılanma ihtiyacını ortaya çıkardı. Hedef Koray Aydın hakimiyetini engellemek ve gücünü kırmaktır. "Akşener’in hedefinde Koray Aydın var. Akşener ve ekibi Koray Aydın’ın başarısını hazmedemiyor. İlerisi için tehlike görüyor" dedi.

En başında Akşener ve arkadaşlarının herhangi bir teşkilatlanma ve partileşme sürecine giremediğini söyleyen MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz; "İYİ Parti Koray Aydın’ın eseridir. Ne zaman ki Koray Aydın resme dahil oldu kamuoyunda bir ivme kazanıldı. Koray Aydın’ın MHP döneminden bilinen teşkilatçılığı burada çiçek açtı ve ürün verdi. Ortada bir başarı var ise bu başarı barajı geçen teşkilatlanmayı yapan Koray Aydın’a aittir. İşte tam da bu nokta da teşkilatların oy oranının altında kalan Akşener ve ekibi fark ettikleri bu durumu tehlike olarak algıladıkları için kongre senaryosunu ortaya attılar. Akşener’in şahsi oyu yüzde 1 bile değildir. Eğer yüzde 7 dahi aldıysa bunun için Koray Aydın ve teşkilatlarına teşekkür etmelidir" dedi.

Partide Akşener karşısında tek aday olabilecek ismin Koray Aydın olduğunu söyleyen MYP Lideri Yılmaz, "Akşener aday olacak. Şimdi herkes bir yere yazsın. Parti de Akşener karşısında tek aday olabilecek isim Koray Aydın’dır. Koray Aydın aday olmazsa Akşener partide tek aday kendi yapılanmasını sağlayacak. Şimdi başarısı dillere destan olan Koray Aydın’ı bir şekilde pasifleştirmek istiyorlar. Kısaca bu kongre hikayesi bundan ibarettir. Bekleyelim görelim" dedi.