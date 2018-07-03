POLİTİKA:
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03 Temmuz 2018 Salı 12:03

Muharrem İnce’den Kılıçdaroğlu’na onursal başkanlık teklifi

Muharrem İnce, "Kendisine kurultayı toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal başkan olabileceğini ve çalışmaları onursal başkan olarak sürdürebileceğini, benim de partiyi genel başkan olarak seçimlere hazırlayabileceğimi söyledim. Kendisi bir yanıt vermedi" dedi.

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na onursal başkanlık teklifi
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Muharrem İnce, "Kendisine kurultayı toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal başkan olabileceğini ve çalışmaları onursal başkan olarak sürdürebileceğini, benim de partiyi genel başkan olarak seçimlere hazırlayabileceğimi söyledim. Kendisi bir yanıt vermedi" dedi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 26. Dönem Milletvekilliğini devretmek üzere TBMM’ye geldi. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İnce’ye, dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdikleri görüşmenin içeriği soruldu. Kılıçdaroğlu’na büyük bir devlet adamlığı yaptığını, İYİ Parti’ye 15 vekil gönderdiğini, rakip olan kendisini aday göstererek devlet adamlığı yaptığını, bunu devam ettirmesi gerektiğini söylediğini açıklayan İnce, "Kendisine kurultayı toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal başkan olabileceğini ve çalışmaları onursal başkan olarak sürdürebileceğini, benim de partiyi genel başkan olarak seçimlere hazırlayabileceğimi söyledim. Kendisi bir yanıt vermedi. Kılıçdaroğlu ile bir kurultay yarışı içine girmeyeceğim. Kendisi ’hayır’ yanıtı verirse parti örgütü bir çalışma başlatabilir. Ben imza toplamayacağım" şeklinde konuştu.
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